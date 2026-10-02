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Месяц переносов: что происходит в деле о медицинской халатности врачей Odrex

Мария Шевчук
Мария Шевчук
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Месяц переносов: что происходит в деле о медицинской халатности врачей Odrex
Киевский районный суд Одессы рассматривает дело в отношении врачей частной клиники Odrex. Источник: Odrex

Судебный процесс по громкому делу о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана вновь затянулся из-за переносов. Сентябрь должен был стать одним из самых активных месяцев рассмотрения дела: Киевский районный суд Одессы назначил сразу 13 заседаний и планировал приступить к заслушиванию медицинского эксперта.

Однако этого не произошло. Как сообщает УНН, из 13 запланированных заседаний полноценно состоялись лишь шесть. Еще семь были перенесены, либо суд не смог продолжить рассмотрение дела по существу.

Среди причин – ходатайства адвокатов об отложении слушаний, участие защитников в других судебных процессах, заявления об отводе судьи, неявка обвиняемого и технические обстоятельства. В результате суд, который уже несколько месяцев пытается перейти к одному из ключевых этапов процесса, в сентябре вновь не смог заслушать медицинского эксперта.

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Что происходило в суде в сентябре

Киевский районный суд Одессы рассматривает дело в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Их обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

По версии следствия, их действия или бездействие во время лечения Аднана Кивана могли привести к тяжким последствиям и смерти бизнесмена. Виновность врачей должен установить суд.

На сентябрь по делу было назначено 13 судебных заседаний. Как пишет УНН, слушания состоялись 3, 4, 9, 21, 23 и 25 сентября.

Однако 10 и 11 сентября суд не смог продолжить рассмотрение дела из-за ходатайства адвокатов Виталия Русакова. Защитники сообщили об участии в других судебных процессах и просили отложить слушания.

После этого председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины неявки адвокатов неуважительными и заявил, что направит соответствующую информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.

16 сентября заседание также не состоялось. 17 сентября слушание перенесли по ходатайству адвоката Марины Белоцерковской, которая участвовала в другом судебном процессе. На следующий день, 18 сентября, защита Русакова заявила отвод председательствующему судье. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, однако перейти к дальнейшему изучению доказательств не смог из-за отсутствия самого Русакова. Еще одно из заседаний во второй половине месяца было перенесено по техническим причинам.

Не состоялось и последнее сентябрьское слушание – 30 сентября. Адвокаты обоих обвиняемых врачей подали ходатайство о его переносе.

OBOZ.UA ранее уже обращал внимание на эту тенденцию. В частности, в июле издание писало, что после более чем семи месяцев рассмотрения дела суд до сих пор не смог полноценно приступить к изучению ключевых медицинских доказательств. За это время происходили переносы заседаний, отводы судей, смена подсудности и неявки адвокатов.

К медицинскому эксперту суд не может добраться еще с весны

Отдельный вопрос – заслушивание медицинского эксперта, который должен помочь суду разобраться непосредственно в медицинской части дела. Речь идет об анализе документации, заключений экспертиз, соблюдении протоколов лечения и возможной причинно-следственной связи между действиями медиков и смертью Аднана Кивана. Суд пытается перейти к этому этапу не впервые. Еще весной, когда дело рассматривалось в другом суде и эксперт уже прибыл на заседание, защита Виталия Русакова подняла вопрос об изменении подсудности. В результате дело передали в Киевский районный суд Одессы, где часть процессуальных процедур пришлось проходить заново.

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