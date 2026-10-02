Месяц переносов: что происходит в деле о медицинской халатности врачей Odrex

Судебный процесс по громкому делу о смерти одесского бизнесмена Аднана Кивана вновь затянулся из-за переносов. Сентябрь должен был стать одним из самых активных месяцев рассмотрения дела: Киевский районный суд Одессы назначил сразу 13 заседаний и планировал приступить к заслушиванию медицинского эксперта.

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Однако этого не произошло. Как сообщает УНН, из 13 запланированных заседаний полноценно состоялись лишь шесть. Еще семь были перенесены, либо суд не смог продолжить рассмотрение дела по существу.

Среди причин – ходатайства адвокатов об отложении слушаний, участие защитников в других судебных процессах, заявления об отводе судьи, неявка обвиняемого и технические обстоятельства. В результате суд, который уже несколько месяцев пытается перейти к одному из ключевых этапов процесса, в сентябре вновь не смог заслушать медицинского эксперта.

Что происходило в суде в сентябре

Киевский районный суд Одессы рассматривает дело в отношении врачей частной клиники Odrex Виталия Русакова и Марины Белоцерковской. Их обвиняют по ч. 1 ст. 140 УК Украины – в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

По версии следствия, их действия или бездействие во время лечения Аднана Кивана могли привести к тяжким последствиям и смерти бизнесмена. Виновность врачей должен установить суд.

На сентябрь по делу было назначено 13 судебных заседаний. Как пишет УНН, слушания состоялись 3, 4, 9, 21, 23 и 25 сентября.

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Однако 10 и 11 сентября суд не смог продолжить рассмотрение дела из-за ходатайства адвокатов Виталия Русакова. Защитники сообщили об участии в других судебных процессах и просили отложить слушания.

После этого председательствующий судья Виктор Чаплицкий признал причины неявки адвокатов неуважительными и заявил, что направит соответствующую информацию в Квалификационно-дисциплинарную комиссию адвокатуры.

16 сентября заседание также не состоялось. 17 сентября слушание перенесли по ходатайству адвоката Марины Белоцерковской, которая участвовала в другом судебном процессе. На следующий день, 18 сентября, защита Русакова заявила отвод председательствующему судье. Суд отказал в удовлетворении ходатайства, однако перейти к дальнейшему изучению доказательств не смог из-за отсутствия самого Русакова. Еще одно из заседаний во второй половине месяца было перенесено по техническим причинам.

Главные истории дня

Не состоялось и последнее сентябрьское слушание – 30 сентября. Адвокаты обоих обвиняемых врачей подали ходатайство о его переносе.

OBOZ.UA ранее уже обращал внимание на эту тенденцию. В частности, в июле издание писало, что после более чем семи месяцев рассмотрения дела суд до сих пор не смог полноценно приступить к изучению ключевых медицинских доказательств. За это время происходили переносы заседаний, отводы судей, смена подсудности и неявки адвокатов.

К медицинскому эксперту суд не может добраться еще с весны

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Отдельный вопрос – заслушивание медицинского эксперта, который должен помочь суду разобраться непосредственно в медицинской части дела. Речь идет об анализе документации, заключений экспертиз, соблюдении протоколов лечения и возможной причинно-следственной связи между действиями медиков и смертью Аднана Кивана. Суд пытается перейти к этому этапу не впервые. Еще весной, когда дело рассматривалось в другом суде и эксперт уже прибыл на заседание, защита Виталия Русакова подняла вопрос об изменении подсудности. В результате дело передали в Киевский районный суд Одессы, где часть процессуальных процедур пришлось проходить заново.