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Житель Херсона передавал врагу координаты мест нахождения украинских военных и поплатился за это

Иван Черленский
Иван Черленский
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Житель Херсона передавал врагу координаты мест нахождения украинских военных и поплатился за это
Житель Херсона передавал ФСБ координаты подразделений Сил обороны
Источник: Коллаж OBOZ.UA

В июне 2026 года житель Херсона помогал российским спецслужбам вести подрывную деятельность против Украины. Через Telegram он передавал сотруднику ФСБ РФ координаты мест дислокации и нахождения подразделений Сил обороны и ВСУ, военной техники, оружия и блокпостов.

Об этом сообщает проект "Хочу к своим". Мужчину обвиняют в государственной измене и распространении материалов, в которых оправдывается вооруженная агрессия РФ против Украины.

По данным следствия, фигурант придерживался пророссийских взглядов и наладил связь с сотрудником ФСБ РФ. Мужчина сообщал российской спецслужбе о результатах обстрелов Херсона оккупационными войсками.

По данным Центрального районного суда Николаева, 61-летний фигурант передавал российской спецслужбе координаты возможного расположения подразделений ВСУ, а также данные о предприятиях пищевой промышленности и торговых комплексах. Некоторые из этих объектов впоследствии подверглись обстрелам из различных видов вооружения, в том числе с применением авиации.

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Кроме того, фигурант продолжал пользоваться запрещенной в Украине российской социальной сетью. Там он положительно отзывался об агрессии РФ, оправдывал боевые действия и уверял читателей в деморализации украинской армии.

Мужчина также распространял и комментировал посты и видео других пользователей, в частности материалы о "возвращении Киева в состав России".

Во время судебного заседания подозреваемый признал свою вину, но отказался давать показания.

Следственный судья постановила взять мужчину под стражу без определения размера залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во Львовской области СБУ задержала агента ФСБ, который собирал для российской спецслужбы данные об объекте, где производили беспилотные системы для Сил обороны. В частности, он должен был передать врагу геолокации административных, производственных и складских помещений, а также установить время, когда на объекте находится наибольшее количество людей.

По данным следствия, российская спецслужба завербовала мужчину через Telegram-канал, где предлагали "легкие" заработки. Во время обыска у него изъяли планшет, который фигурант тайно использовал для получения и передачи разведывательных данных, а также для связи с куратором из ФСБ.

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