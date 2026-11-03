СМИ уличили министра восстановления Калашника в присвоении чужих достижений в отрасли

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Россия нанесла удар по Харькову: повреждено медучреждение, пострадали более 70 человекРоссия нанесла удар по Харькову: повреждено медучреждение, пострадали более 70 человекЗакрыла собой внучек: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Винницкой области. ФотоЗакрыла собой внучек: появились подробности о женщине, которую Россия убила ударом по Винницкой области. ФотоГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовГде смотреть "Шахтер" – "Спортинг". Расписание трансляций Лиги чемпионовОдна из ракет попала в хоспис: в Днепре в результате атаки РФ есть разрушение и жертвы, пострадали 20 человек. Фото и видеоОдна из ракет попала в хоспис: в Днепре в результате атаки РФ есть разрушение и жертвы, пострадали 20 человек. Фото и видеоПрежний курс доллара больше неактуальныйПрежний курс больше неактуальный: сдавать доллары в украинские обменники стало дорожеОльга Сумская с новой стрижкой появилась на премии "Человек года" и заговорила о своей 140-летней династии. ВидеоОльга Сумская с новой стрижкой появилась на премии "Человек года" и заговорила о своей 140-летней династии. ВидеоЕй навсегда будет 29: в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по вокзалу в Днепре. ФотоЕй навсегда будет 29: в сети рассказали о женщине, которую РФ убила ударом по вокзалу в Днепре. ФотоВ российском Ярославле атакован НПЗ: произошел мощный пожар. Фото и видеоВ российском Ярославле атакован НПЗ: произошел мощный пожар. Фото и видео"Много лет посвятил спасению животных": Россия ударом по Киеву убила ветеринарного врача. Фото"Много лет посвятил спасению животных": Россия ударом по Киеву убила ветеринарного врача. Фото"Мы держались сколько могли": Сопонару, которая уволилась из "Квартала", заявила о переезде из Киева с мужем-иностранцем: какой город выбрали"Мы держались сколько могли": Сопонару, которая уволилась из "Квартала", заявила о переезде из Киева с мужем-иностранцем: какой город выбрали
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

СМИ уличили министра восстановления Калашника в присвоении чужих достижений в отрасли

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read4 мин
1,5 т.
Микола Калашник
СМИ уличили министра восстановления Калашника в присвоении чужих достижений в отрасли. Источник: mininfra.gov.ua

Министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник во время отчета в Верховной раде за первые 100 дней работы использовал преимущественно цифры и факты о достижениях и планах своих предшественников на этой должности. Ряд озвученных проектов запустили до его назначения, а приведенные показатели не дают оснований говорить о существенном ускорении работ или качественных изменениях, пишет издание РБК-Украина.

В частности, издание обращает внимание, что большинство показателей, озвученных министром, почти не изменились по сравнению с отчетом предыдущей команды ведомства. Например, по словам Калашника, на дорогах государственного значения отремонтировали почти 19 млн кв. м покрытия. В то же время еще 20 июля министерство отчитывалось о 18,1 млн кв. м. Почти неизменным осталось и количество проектов водоснабжения: 30 в отчете Калашника против 29 – в отчете предыдущей команды. Аналогичная ситуация с тепловой генерацией. По данным министра, в работе находятся 343 объекта распределенной генерации с совокупной проектной мощностью почти 3,2 ГВт. Это суммарная мощность, на которую рассчитаны объекты, находящиеся на разных стадиях реализации. График предусматривает ввод около 1,5 ГВт в ближайшие месяцы и еще 800 МВт – в первом квартале 2027 года. Для оставшихся примерно 0,9 ГВт конкретные сроки не названы.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
15,1 т.
"Скорее всего, его уволят из органов": в ОГП возбудили уголовное дело в отношении Кропивы за растрату госимущества
15,1 т.
"Скорее всего, его уволят из органов": в ОГП возбудили уголовное дело в отношении Кропивы за растрату госимущества
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
12,8 т.
ВАКС приговорил экс-заместительницу главы ГМС Пимахову к девяти годам тюрьмы: подробности дела
12,8 т.
ВАКС приговорил экс-заместительницу главы ГМС Пимахову к девяти годам тюрьмы: подробности дела
Надежда ДанищукНадежда Данищук
10,2 т.
Годами сливал канализацию в реку: в Карпатах судили владельца усадьбы за загрязнение горного водоема
10,2 т.
Годами сливал канализацию в реку: в Карпатах судили владельца усадьбы за загрязнение горного водоема

Еще при предыдущем министре Алексее Кулебе был сформирован бюджет региональных "планов устойчивости" – проектов по защите критической инфраструктуры. Речь идет о 67,6 млрд грн. Калашник подтвердил эту сумму и сообщил, что использовано почти 70% средств. "От координатора такой масштабной программы логично было бы ожидать не только общего процента освоения, но и региональной картины: кто из исполнителей отстает, где возникают проблемы и что министерство делает для ускорения работ. ... Общей картины выполнения планов, которая позволила бы оценить темпы работ в регионах и проблемные участки, в докладе не было", – говорится в материале.

Что касается защиты критической инфраструктуры. В сообщении по итогам выступления 30 октября министерство назвало 601 критический элемент – крупные подстанции и объекты тепло- и водоснабжения. По словам Калашника, общий уровень выполнения работ составляет 72%, а бюджетное финансирование достигло 47 млрд грн. Это общий уровень выполнения работ, а не доля объектов, которые уже полностью защищены. По состоянию на конец октября построено всего 109 защитных сооружений, еще 134 планируют завершить в ноябре, а 197 – в декабре. По оценке министра, для завершения начатых работ и строительства следующей очереди защиты требуется дополнительно еще около 60 млрд грн.

По мнению авторов, министр так и не ответил на ключевые вопросы: ускорилось ли строительство защитных сооружений при новом руководстве, насколько критически важная инфраструктура действительно готова к новым атакам и что именно изменилось в организации этой работы.

К списку достижений в сфере инфраструктуры министр добавил проекты, запланированные задолго до его назначения. Например, открытие пункта пропуска "Біла Церква – Сігету Мармацієй" на границе с Румынией, финансирование приграничной инфраструктуры за счет средств Европейского инвестиционного банка, закупку пассажирских вагонов, проект финансирования закупки новых локомотивов за счет ЕБРР. Новых решений в сфере морских перевозок после перехода большей части грузопотока из портов Большой Одессы в устье Дуная предложено не было. "Как отметили народные депутаты, трасса Одесса – Рени, обеспечивающая сухопутное сообщение с бессарабской частью Одесской области, имеет критические "узкие" места. В частности, мост на 139-м километре работает в реверсном режиме. По словам министра, для объекта до сих пор не выбрали подрядчика, а работы планируют профинансировать за счет средств на текущее содержание", – добавляет издание.

Авторы отмечают, что большинство новых проектов, предложенных командой Калашника, – это не результат заблаговременного планирования, а реакция на проблемы, которые уже требуют срочного решения. Например, экспериментальный проект по ускоренному строительству комбинированных водных переправ и подъездов к ним (всего планируют обустроить более 20 таких переходов) по упрощенному порядку. Фактически это вынужденный ответ на удары по мостам и угрозы транспортному сообщению, а не часть заранее подготовленной стратегии, говорится в статье.

Так же реактивным является решение упростить для Укрзалізниці процедуры аренды локомотивов, закупки запчастей и сопутствующих услуг. Оно должно помочь быстрее реагировать на дефицит тягового подвижного состава после российских атак, но само по себе не решает проблему его нехватки. Между тем грантовое финансирование на приобретение подержанных локомотивов еще финализируют, а помощь партнеров остается на этапе договоренностей.

Еще один пример –пилотный проект сообщения "поезд + автобус" до Сум и Лозовой. Это временный способ доставлять пассажиров в населенные пункты вблизи зон повышенной опасности, а не системное решение для организации перевозок в прифронтовых регионах. Все эти шаги могут быть необходимыми и оправданными в условиях войны. Однако они скорее свидетельствуют о реагировании на уже существующие угрозы, чем о появлении собственной долгосрочной стратегии министерства.

facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!