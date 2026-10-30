Медиа заявили, что Кравченко выпустили из Украины "по звонку из Киева": в ГПСУ ответили

Когда в сентябре тогдашний генпрокурор Украины Руслан Кравченко пытался пересечь границу на КП "Шегини – Медика", пограничники якобы не хотели отпускать высокопоставленного чиновника. В базе данных, которой пользовались пограничники, напротив фамилии генерального прокурора стояли соответствующие отметки антикоррупционных органов НАБУ и САП. Из-за этих отметок у Кравченко забрали паспорт и долго не возвращали. Но в конце концов после телефонного звонка из Киева генпрокурору отдали паспорт и пропустили через границу.

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В этой ситуации "вряд ли могло обойтись без помощи украинской власти", утверждается в расследовании журналистов УП. Но в ГПСУ называют фейком эту информацию расследователей.

Командировки Кравченко

Журналисты ссылаются на свои источники среди правоохранителей. По словам последних, "пограничники получили звонок из Киева и выпустили Кравченко в Вену, где его уже могла ждать охрана венской спецслужбы".

Кравченко выехал из Украины в ночь на 14 сентября якобы в командировку (которую он сам себе организовал и подписал). Согласно документам, генпрокурор должен был отправиться на пять дней в Париж для участия в слушаниях под эгидой ПАСЕ по поводу украинских детей. Однако в списке участников дискуссии его не было.

Командировка закончилась 18 сентября, Кравченко на работу не вернулся.

Как предполагают журналисты в своем расследовании, генпрокурору Кравченко помог обосноваться в Вене известный одесский бизнесмен Владимир Галантерник, фигурант двух дел НАБУ и САП.

Руслан Кравченко в 2026 году как минимум пять раз выезжал в зарубежные командировки. Что интересно – каждый раз его официально сопровождал Сергей Кропива, бывший заместитель начальника Департамента международного сотрудничества ОГП. Кропива является ключевым фигурантом масштабной антикоррупционной спецоперации НАБУ и САП "Карфаген", и известен под псевдонимом "Канцлер".

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Что говорят пограничники

Во время выезда Руслана Кравченко ночью 14 сентября 2026 года сработало только поручение об информировании, а не запрет на пересечение границы. Информация о выезде генпрокурора якобы "по звонку" из Киева, "неправдива и крайне абсурдна", заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, у должностного лица были документы о служебной командировке, что давало право на выезд из Украины.

"В ходе оформления в базе данных сработало поручение уполномоченного государственного органа по индексу И – информирование. Это означает, что необходимо проинформировать соответствующие государственные органы о выезде лица. Согласно установленному алгоритму действий инициатор поручения был сразу уведомлен по телефону о выезде из Украины этого лица", – рассказал Демченко.

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Он подчеркнул, что ГПСУ не получала никаких поручений, которые ограничивали бы выезд из Украины Кравченко.

Дело "Карфаген"

Как сообщал OBOZ.UA, в начале сентября украинские антикоррупционные органы НАБУ и САП провели спецоперацию "Карфаген", в рамках которой разоблачили преступную организацию. По данным следствия, ее возглавлял чиновник Офиса Генерального прокурора Украины, а участники схемы занимались "крышеванием" сети мошеннических кол-центров и легализацией имущества, полученного преступным путем.

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Среди прочего, расследование "Карфаген" выявило механизм сбора и распределения средств, которые платили шахрайские колл-центры за возможность работать без помех. Речь идет о системе под названием "единое окно", через которую могли проходить ежемесячные платежи от более чем тысячи таких центров.

Накануне обысков в Офисе генпрокурора, связанных с расследованием, Кравченко выехал из страны (в вышеупомянутую командировку). А за три дня до операции "Карфаген" – 3 сентября 2026 года – он приобрел новую большую квартиру.