Корректировал обстрелы Краматорска: СБУ задержала агента РФ, который выдавал себя за волонтера. Фото
Служба безопасности Украины положила конец деятельности агента РФ, который корректировал вражеские удары по Краматорску в Донецкой области. Доразведку российских атак он проводил, притворяясь "волонтером", который разбирает завалы.
Также предатель, который был военнослужащим ВСУ и сбежал со службы, разыскивал места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны. Подробности сообщили в СБУ.
Задержали корректировщика российских обстрелов Краматорска
СБУ задержала агента РФ, который выдавал себя за волонтера, чтобы корректировать обстрелы Краматорска
"Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского информатора. Им оказался контрактник из Краматорска, который самовольно оставил воинскую часть и по заказу РФ корректировал обстрелы прифронтового города. По имеющейся информации, для наведения ударов по райцентру фигурант прибывал на места вражеских "прилетов" и делал вид, что разбирает завалы поврежденных зданий. На самом деле под видом волонтера дезертир снимал на камеру последствия российских атак и "отчитывался" об этом перед спецслужбами страны-агрессора", – говорится в сообщении.
В Службе подчеркнули: конспирация предателю не помогла: его заблаговременно разоблачили, преступления корректировщика задокументировали и задержали его по месту жительства.
Как выяснило расследование, в поле зрения российских спецслужб мужчина попал, когда публиковал на своей странице в ТикТоке видео с повреждениями украинских объектов.
"По материалам дела, помимо корректировки повторных ударов, информатор дополнительно обходил улицы города, чтобы выявить и "слить" врагу места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны. Во время обысков у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сбора разведданных и контактов с врагом", – говорится в сообщении.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);
- ч. 4 ст. 408 (дезертирство, совершенное в условиях военного положения).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
"Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и возможной дополнительной квалификации его действий по статье о государственной измене. Комплексные мероприятия проводили сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры", – отметили в СБУ.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и Нацполиция разоблачили агентов РФ, которые занимались поджогами. Злоумышленники действовали в разных регионах нашего государства.
Также СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала удары по Херсону со своего двора.