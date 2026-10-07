Контролировал сбыт наркотиков и устранял конкурентов: в Черкасской области будут судить ''смотрящего'' за городом Чигирин. Фото

В Черкасской области предстанут перед судом так называемый "смотрящий" за городом Чигирин и его сообщники, которых подозревают в контроле над сбытом наркотиков и психотропных веществ. По данным правоохранителей, криминальный авторитет также препятствовал деятельности конкурентов, используя свои связи в криминальной среде.

Видео дня

Об этом в Telegram сообщила Национальная полиция Украины. Оперативники управления стратегических расследований в Черкасской области совместно со следователями областной полиции установили обстоятельства деятельности преступной группировки и роль ее участников.

Контролировал сбыт наркотиков

По данным следствия, "смотрящий" привлек к наркобизнесу нескольких приближенных лиц, которые занимались фасовкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Одна из фигуранток, как установили правоохранители, выращивала каннабис на заранее подготовленном земельном участке.

Сам криминальный авторитет закупал запрещенные вещества, контролировал их реализацию и движение полученных средств. Благодаря связям среди оптовых поставщиков он помогал участникам группы получать партии наркотиков, а в отдельных случаях сам поставлял им амфетамин и каннабис.

РЕКЛАМА

Кроме того, правоохранители зафиксировали, как "смотрящий" распространял свое преступное влияние на других людей в Чигирине. Фактически он установил в городе свои собственные правила: беспрепятственно продавать наркотики могли только те, чью деятельность он лично одобрял.

В то же время "смотрящий" препятствовал деятельности конкурентов , используя связи в криминальной среде. Часть средств, полученных от противоправной деятельности, он передавал представителям криминальной среды в так называемый "общак", поддерживая таким образом свой статус.

Главные истории дня

В августе участникам наркогруппировки было предъявлено подозрение. В настоящее время обвинительный акт в их отношении направлен в суд.

РЕКЛАМА

Напомним, в Хмельницком СИЗО правоохранители ликвидировали преступную вертикаль под контролем "воров в законе", в которую были вовлечены лица со статусом "смотрящих". В ходе расследования правоохранители зафиксировали факты вымогательства, а также поставки и сбыта наркотиков и психотропных веществ, причем часть средств, полученных от преступной деятельности, поступала в так называемый "общак".

Как писал OBOZ.UA, Нацполиция завершила масштабную спецоперацию по ликвидации наркоинфраструктуры в Украине, которая охватила Киев и ещё 23 региона. Правоохранители провели более 1200 обысков, ликвидировали 42 нарколаборатории и прекратили работу 56 онлайн-магазинов, а о подозрении сообщили 367 фигурантам.