Конфликт перерос в столкновения: ГБР начало производство по факту событий в Петропавловской Борщаговке

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что события в Петропавловской Борщаговке 2 ноября произошли не без постороннего влияния. Правоохранители должны установить конкретных организаторов конфликта и привлечь их к ответственности. Тем временем Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий военными.

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Об этом чиновник сообщил в видеообращении в Telegram-каналах. Также расследование проводит ГБР.

Буданов назвал события в Петропавловской Борщаговке неприемлемыми для украинского общества, особенно в условиях полномасштабной войны. Он подчеркнул, что противопоставление украинской армии собственному народу и разжигание конфликтов между гражданами – давно известный и циничный метод.

"Сейчас уже достоверно известно, что вчерашние события в Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния", – заявил руководитель ГУР.

Он добавил, что конкретных лиц и инициаторов инцидента обязательно установят и накажут. Кроме того, соответствующие выводы должны сделать и внутри силовых структур.

Буданов также призвал украинцев уважать Силы обороны и ответственно относиться к собственным решениям, чтобы не допустить внутреннего противостояния.

В Государственном бюро расследований сообщили, что уголовное производство открыли по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

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Конфликт возник возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СОЧ).

После появления в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военных возле дома собрались граждане. Впоследствии спор перерос в столкновения: во время них раздались выстрелы, а служебные автомобили полиции получили повреждения.

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Следователи ГБР проверяют законность действий всех причастных к инциденту. В частности, они выясняют условия пребывания нацгвардейцев в доме, возможные факты применения к ним принуждения, а также причины и ход самого конфликта.

В ведомстве подчеркнули, что в соцсетях распространяют разные, порой противоречивые версии событий, часть из которых пока не имеет надлежащего подтверждения. Поэтому призвали общественность и СМИ не делать преждевременных выводов.

В свою очередь, Дмитрий Лубинец заявил, что направил запросы в правоохранительные органы с требованием проверить все обстоятельства инцидента. В частности, он хочет выяснить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Нацгвардии в частном доме и получить оценку действиям всех участников события.

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Омбудсмен отдельно осудил нападения на военных, нацгвардейцев и полицейских, одновременно подчеркнув необходимость не оправдывать одну сторону конфликта и не обвинять другую до завершения проверки.

"Единственный путь остановить их – не оправдывать одну сторону и не осуждать другую заранее, а устанавливать факты и давать правовую оценку действиям каждого участника", – отметил Лубинец.

Он также призвал не допускать перерастания внутренних конфликтов в противостояние между украинцами, напомнив, что общим врагом остается Россия.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что женщина, заявившая о якобы незаконном удержании раненых военнослужащих в Петропавловской Борщаговке, представилась владелицей компании "Мед-престиж". Однако журналисты выяснили, что клиника прекратила работу еще в 2023 году, а автомобиль скорой помощи, прибывший на место происшествия, продали в 2024-м. Речь идет о Валентине Молодой, имеющей отношение к нескольким общественным организациям и медицинским компаниям.