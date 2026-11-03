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Конфликт перерос в столкновения: ГБР начало производство по факту событий в Петропавловской Борщаговке

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
588
Конфликт перерос в столкновения: ГБР начало производство по факту событий в Петропавловской Борщаговке
Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию, которая произошла в Петропавловской Борщаговке. Источник: Открытые источники.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что события в Петропавловской Борщаговке 2 ноября произошли не без постороннего влияния. Правоохранители должны установить конкретных организаторов конфликта и привлечь их к ответственности. Тем временем Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство по факту возможного превышения полномочий военными.

Об этом чиновник сообщил в видеообращении в Telegram-каналах. Также расследование проводит ГБР.

Буданов назвал события в Петропавловской Борщаговке неприемлемыми для украинского общества, особенно в условиях полномасштабной войны. Он подчеркнул, что противопоставление украинской армии собственному народу и разжигание конфликтов между гражданами – давно известный и циничный метод.

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"Сейчас уже достоверно известно, что вчерашние события в Петропавловской Борщаговке произошли не без влияния", – заявил руководитель ГУР.

Он добавил, что конкретных лиц и инициаторов инцидента обязательно установят и накажут. Кроме того, соответствующие выводы должны сделать и внутри силовых структур.

Буданов также призвал украинцев уважать Силы обороны и ответственно относиться к собственным решениям, чтобы не допустить внутреннего противостояния.

В Государственном бюро расследований сообщили, что уголовное производство открыли по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины – превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Конфликт возник возле частного дома, который использовали для временного размещения военнослужащих Национальной гвардии Украины, возвращенных после самовольного оставления воинской части (СОЧ).

После появления в социальных сетях сообщений о якобы незаконном удержании военных возле дома собрались граждане. Впоследствии спор перерос в столкновения: во время них раздались выстрелы, а служебные автомобили полиции получили повреждения.

Следователи ГБР проверяют законность действий всех причастных к инциденту. В частности, они выясняют условия пребывания нацгвардейцев в доме, возможные факты применения к ним принуждения, а также причины и ход самого конфликта.

В ведомстве подчеркнули, что в соцсетях распространяют разные, порой противоречивые версии событий, часть из которых пока не имеет надлежащего подтверждения. Поэтому призвали общественность и СМИ не делать преждевременных выводов.

В свою очередь, Дмитрий Лубинец заявил, что направил запросы в правоохранительные органы с требованием проверить все обстоятельства инцидента. В частности, он хочет выяснить правовые основания пребывания военнослужащих и представителей Нацгвардии в частном доме и получить оценку действиям всех участников события.

Омбудсмен отдельно осудил нападения на военных, нацгвардейцев и полицейских, одновременно подчеркнув необходимость не оправдывать одну сторону конфликта и не обвинять другую до завершения проверки.

"Единственный путь остановить их – не оправдывать одну сторону и не осуждать другую заранее, а устанавливать факты и давать правовую оценку действиям каждого участника", – отметил Лубинец.

Он также призвал не допускать перерастания внутренних конфликтов в противостояние между украинцами, напомнив, что общим врагом остается Россия.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что женщина, заявившая о якобы незаконном удержании раненых военнослужащих в Петропавловской Борщаговке, представилась владелицей компании "Мед-престиж". Однако журналисты выяснили, что клиника прекратила работу еще в 2023 году, а автомобиль скорой помощи, прибывший на место происшествия, продали в 2024-м. Речь идет о Валентине Молодой, имеющей отношение к нескольким общественным организациям и медицинским компаниям.

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