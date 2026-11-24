Алексей Гончаренко рассказал, чем завершилось одно из самых громких дел НАБУ и САП – о завладении Одесским аэропортом и более чем 2,5 млрд грн доходов от его деятельности.

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12 июня 2025 года ВАКС признал виновными семерых фигурантов, в частности бизнесменов Бориса Кауфмана, Алекса Боруховича и бывшего мэра Одессы Алексея Костусева. Все получили от 7 до 8 лет лишения свободы, но отбывать наказание не пришлось – их освободили с испытательными сроками.

По условиям соглашения городу должны были вернуть переданное в 2011 году имущество аэропорта и выплатить 150 млн грн. В то же время 75% уставного капитала компании-оператора остались в частных руках, а доля Одессы – те же 25%. И это несмотря на то, что НАБУ и САП расследовали завладение имуществом стоимостью 118 млн грн и доходами от деятельности аэропорта на сумму более 2,5 млрд грн.

По словам Гончаренко, соглашение лично согласовал руководитель САП Александр Клименко. Тот самый Клименко, который теперь обвиняет главу парламентской ВСК в конфликте интересов.

"Это соглашение лично согласовал Александр Клименко. Он сам пишет об этом в своем письме. Руководитель САП СОГЛАСОВАЛ СОГЛАШЕНИЕ, после которого 75% аэропорта так и остались в частных руках. Уже с печатью суда", – заявил Алексей Гончаренко.

Получается, что семеро осужденных остались на свободе, частная компания сохранила 75% доли, а руководитель САП, который согласовал это соглашение, теперь ставит вопрос о конфликте интересов перед депутатом, который требует от него отчета. Гончаренко напоминает: еще в 2011 году он публично выступал против передачи аэропорта без конкурса.