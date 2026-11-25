Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко подтвердил, что во время обысков в Офисе генерального прокурора детективы НАБУ изъяли документы, содержавшие информацию о проведении правоохранительными органами мероприятий в отношении сотрудников самого Бюро.

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Об этом он заявил в интервью журналисту Михаилу Ткачу для "Украинской правды".

Они изъяли эту справку, потому что видят количество мероприятий, которые проводились и в отношении каких детективов, в том числе незаконных. Вот и все", – заявил Клименко.

По словам руководителя САП, речь идет именно о материалах, об изъятии которых у заместителя генерального прокурора Марии Вдовиченко ранее сообщал Руслан Кравченко.

Таким образом, Клименко подтвердил факт изъятия детективами НАБУ материалов, которые касались сотрудников самого Бюро. В то же время остается открытым вопрос возможного конфликта интересов, поскольку детективы фактически изымали документы о мероприятиях, проводившихся в отношении них и их коллег.

При этом в приведенном фрагменте интервью Клименко не уточнил, содержали ли изъятые материалы информацию о возможных коррупционных правонарушениях его жены и директора НАБУ Семена Кривоноса.