Кто лоббирует китайскую технику для Сил обороны Украины – СМИ

Более 900 государственных тендеров, всего 151 победа и 613 дисквалификаций – таковы показатели участия ООО с иностранными инвестициями "ЮРОМАШ" в публичных закупках. Об этом заявляет заместитель начальника управления вооружения – начальник отдела организации обеспечения и восстановления автомобильной техники администрации ГССТ Сергей Литвинчук, пишет издание УНИАН.

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Особое беспокойство, по его мнению, вызывает деятельность компании в оборонном секторе: в течение 2024–2026 годов она приняла участие в 286 закупках для нужд Сил обороны, однако в 160 случаях ее предложения были отклонены из-за несоответствия тендерным требованиям. Еще 17 договоров, согласно приведенным данным, были расторгнуты по вине поставщика.

Отмечается, что среди наиболее показательных случаев – непоставка 10 колесных эвакуационных тягачей EUROMASH ET-5253 для Государственной пограничной службы Украины. Несмотря на победу в тендере, компания не поставила ни одной единицы техники в установленный договором срок, после чего соглашение было расторгнуто.

Аналогичные ситуации, пишет Литвинчук, возникали с закупками оборонной техники в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта и НГУ. Кроме того, в ходе проверки заявленной компанией сети из семи региональных сервисных центров для обслуживания техники воинская часть подтвердила наличие лишь двух. Остальные пять по указанным адресам фактически не были подтверждены, говорится в статье.

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Изложенные обстоятельства стали основанием для обращений в правоохранительные органы и судебные инстанции. В то же время, по информации заявителей, на сегодняшний день сведения по заявлению о возможном уголовном правонарушении до сих пор не внесены в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), отмечает заместитель начальника управления вооружения.

Он подчеркнул: отдельный вопрос вызывает реакция Специализированной прокуратуры в сфере обороны. По информации заявителей, об обстоятельствах этого дела осведомлены и представители военной прокуратуры. В то же время, по их утверждениям, в отношении других участников оборонных закупок возбуждаются уголовные дела, в частности на основании обращений и материалов, связанных с "Юромаш".

Литвинчук обратил внимание на то, что, по утверждениям заявителей, складывается парадоксальная ситуация: когда "Юромаш" выигрывает тендер, возникают случаи невыполнения компанией договорных обязательств и срыва поставок техники для нужд Сил обороны. Зато когда компания проигрывает закупку, объектом внимания военной прокуратуры становятся военнослужащие и должностные лица, принимавшие решения об определении победителя.

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"Такая ситуация порождает принципиальный вопрос: не превращается ли участие "Юромаша" в оборонных закупках в инструмент давления на военных, отвечающих за обеспечение армии?" – спрашивает он.

Кроме того, по его словам, на этом фоне возникает еще один вопрос: почему компания, деятельность которой сама по себе требует тщательной проверки, продолжает участвовать в оборонных тендерах, в то время как в отношении других участников закупок правоохранительная система демонстрирует гораздо более активную процессуальную реакцию?

"Почему компания с таким количеством дисквалификаций и расторгнутых контрактов продолжает претендовать на многомиллионные заказы для нужд обороны? Надежность поставщика в условиях войны – это вопрос не просто бюджетных средств, а своевременного обеспечения Сил обороны", – подчеркивает Сергей Литвинчук.