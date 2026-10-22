Прятались в фуре с молоком: пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы. Видео

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Фьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербояФьюри – Джошуа: искусственный интеллект назвал победителя супербоя"Это осознанный выбор": Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру Киева"Это осознанный выбор": Зеленский отреагировал на российский удар по историческому центру КиеваБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаБой Джошуа – Фьюри: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале трансляция боксаИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаКиев вернулся к графикам, еще в 7 областях действуют ограничения: какие отключения света 22 октябряЛучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФЛучший аккордеон в мире для Романа Олексиева: Ринат Ахметов исполнит мечту юного музыканта, выжившего после ракетного удара РФНовое повышение тарифов УЗ может добить грузовую базу железной дороги – ICC UkraineНовое повышение тарифов УЗ может добить грузовую базу железной дороги – ICC UkraineИллюстрация - отключение света в УкраинеУкраинцы зимой могут оставаться без света до 20 часов в сутки: названы самые проблемные регионыМаразм крепчал: Россия сыграет в форме сборной СССР в матче, который пойдет в рейтинг ФИФАМаразм крепчал: Россия сыграет в форме сборной СССР в матче, который пойдет в рейтинг ФИФА"Теперь будет сложнее": президент Чехии заявил, что сделка Трампа с Россией сорвала мирный процесс"Теперь будет сложнее": президент Чехии заявил, что сделка Трампа с Россией сорвала мирный процессНа каблуках в 81 год: звезда "Форсажа" и "Клуба убийств по четвергам" ошеломила гламурным выходом на красную дорожку. ФотоНа каблуках в 81 год: звезда "Форсажа" и "Клуба убийств по четвергам" ошеломила гламурным выходом на красную дорожку. Фото

Прятались в фуре с молоком: пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы. Видео

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
21
Прятались в фуре с молоком: пограничники задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до Молдовы. Видео
В фуре с молоком 10 нарушителей пытались добраться до Молдовы. Источник: ГПСУ

В Одесской области пограничники задержали грузовик, в котором гражданин Молдовы пытался незаконно переправить через границу десятерых мужчин. Их спрятали в прицепе среди палет с молоком. Каждый из пассажиров заплатил за такое "путешествие" от 3 до 15 тысяч долларов.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и Службе безопасности Украины. Канал незаконной переправки людей через госграницу разоблачили и ликвидировали оперативники Могилев-Подольского пограничного отряда.

Пассажиров спрятали среди палет

По данным СБУ, 40-летний гражданин Молдовы управлял грузовиком DAF, который направлялся к пункту пропуска "Старокозаче". Его остановили пограничники возле села Маяки, неподалеку от границы.

Водитель утверждал, что перевозит груз с палетами молока. Однако осмотр груза показал, что вместо молока внутри грузовика находились мужчины призывного возраста.

Читайте также
Мария ШевчукМария Шевчук
2,6 т.
Антикоррупционные обыски становятся поводом для борьбы за руководство стратегическими учреждениями, – Загородний
2,6 т.
Антикоррупционные обыски становятся поводом для борьбы за руководство стратегическими учреждениями, – Загородний
Надежда ДанищукНадежда Данищук
10,0 т.
Строительная афера с 256 потерпевшими: прокуратура инициировала розыск подозреваемых через Интерпол. Фото
10,0 т.
Строительная афера с 256 потерпевшими: прокуратура инициировала розыск подозреваемых через Интерпол. Фото
Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
1,3 т.
В Киеве и Запорожье раскрыли продажу наркотиков под видом напитков и сладостей в кофейнях. Фото
1,3 т.
В Киеве и Запорожье раскрыли продажу наркотиков под видом напитков и сладостей в кофейнях. Фото

Во время осмотра правоохранители обнаружили среди палет с молоком десятерых уклонистов из разных областей Украины – Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Киевской и Львовской.

За переправку платили до $15 тысяч

Как отмечает СБУ, каждый из мужчин заплатил за такую поездку от 3 тысяч до 15 тысяч долларов. Таким образом они надеялись нелегально попасть в Молдову.

Прицеп грузовика был опломбирован, а пассажиры поддерживали связь с водителем с помощью радиостанции.

Во время санкционированных обысков у водителя правоохранители изъяли мобильный телефон, радиостанции, с помощью которых он поддерживал связь с "клиентами", а также блокнот с черновыми записями.

Кроме того, у него нашли деньги в разных валютах.

Всех участников "турне" привлекли к административной ответственности,

Самого перевозчика задержали и сообщили ему о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу.

Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZ.UA, на Хмельнитчине правоохранители раскрыли очередную схему для уклонистов. Схему организовал 40-летний житель Прикарпатья, который привлек к ней врачей, входивших в состав военно-врачебной комиссии. Преступная группа из пяти человек за 10-12 тысяч долларов оформляла уклонистам инвалидность без законных оснований – сейчас все фигуранты схемы задержаны.

facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники