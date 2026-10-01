Хотели заманить на "свидание": в Запорожье задержали киллеров ФСБ, которые пытались убить украинских воинов. Фото

В Запорожье разоблачили и задержали киллеров ФСБ, которые пытались убить четырех украинских военнослужащих. Для реализации плана ФСБ они должны были заманить каждого военного якобы на "свидание" с женщинами, а затем убить. Предателями оказались двое завербованных местных жителей в возрасте 18 и 19 лет.

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Контрразведка Службы безопасности и Нацполиция предотвратили совершение преступления, теперь предателям грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Что известно

Контрразведка Службы безопасности и Нацполиция задержали двух агентов ФСБ, которые пытались убить четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины. Таким образом, благодаря упреждающим действиям удалось предотвратить серию заказных убийств.

ФСБ РФ планировала ликвидировать украинских воинов. Для этого они намеревались заманить их якобы на "свидание" с женщинами – каждому украинскому воину отдельную "встречу". Для реализации плана российские спецслужбисты использовали фейковые аккаунты на сайтах знакомств.

Затем на месте "свидания" военнослужащих ВСУ должны были поджидать киллеры ФСБ.

"По замыслу врага, один из агентов должен был напасть на украинских воинов с охотничьим ножом, а другой – снимать процесс на камеру телефона для "отчета", – говорится в материале.

Отмечается, что российских агентов задержали в областном центре с поличным, когда они искали место для засады.

Кто оказался агентом ФСБ

Предателями, завербованными ФСБ, оказались двое местных жителей в возрасте 18 и 19 лет. В поле зрения российской спецслужбы они попали, когда искали "легкие" заработки в Telegram-каналах.

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Сначала они выполнили "тестовое задание": отследили автомобиль украинских защитников и подожгли его.

"После этого оккупанты поставили агентам новое задание – провести серию заказных убийств. Фигуранты начали поиск "подходящих" для нападения мест, где было бы легко организовать засаду. Среди приоритетных локаций, которые изучали злоумышленники, были окраины города и гаражные кооперативы", – отметили в СБУ.

Изъяты вещественные доказательства

Для совершения преступления по заданию России киллеры приобрели охотничий нож, сменную одежду и резиновые перчатки. После первого убийства фигуранты планировали избавиться от этих вещей, а затем приобрести новый "комплект" для последующих покушений.

Главные истории дня

В ходе обысков у задержанных изъяты смартфоны с доказательствами их контактов с ФСБ. Кроме того, у них обнаружено холодное оружие, травматический пистолет с патронами и боевая граната.

Грозит пожизненное лишение свободы

Следователи Службы безопасности сообщили российским агентам о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. За содеянное им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Отмечается, что спецоперация по разоблачению российских агентов проходила под личной координацией главы СБУ генерал-майора Александра Поклада.







В Запорожье задержали киллеров ФСБ, которые пытались убить украинских воинов Источник: Служба безопасности Украины

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что Служба безопасности Украины задержала военнослужащего, которого подозревают в работе на ФСБ России. Мужчина служил пулеметчиком в одной из бригад беспилотных систем ВСУ и передавал врагу информацию о позициях своего подразделения в Донецкой области. По данным следствия, он также сообщал российской спецслужбе о направлениях движения и боевых задачах роты.

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