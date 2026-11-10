Руководил вторжением на юг Украины и оккупацией Херсонщины: генералу армии РФ сообщили о подозрении. Фото

Служба безопасности Украины и Херсонская областная прокуратура заочно сообщили о подозрении генералу армии РФ Александру Дворникову, бывшему командующему Южным военным округом страны-агрессора. По данным следствия, он руководил наступлением российских войск на юге Украины в начале полномасштабного вторжения и операцией по захвату Херсонщины.

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Об этом сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генерального прокурора. Правоохранители собрали доказательства того, что Дворников отдавал приказы о вторжении из временно оккупированного Крыма и координировал действия российских подразделений, наступавших на украинский юг.

Как российский генерал организовал наступление на Херсонщину

По материалам следствия, 24 февраля 2022 года Дворников, занимая должность командующего Южным военным округом РФ, приказал подчиненным воинским соединениям начать вторжение на территорию Херсонской области. В наступлении задействовали подразделения 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса Черноморского флота и других формирований.

Перед продвижением наземных сил российская авиация наносила ракетно-бомбовые удары по украинским военным объектам, аэродромам, командным пунктам и средствам противовоздушной обороны. В частности, под удар попал аэродром в Чернобаевке. Такие действия, по версии следствия, должны были ослабить украинскую оборону и обеспечить продвижение оккупационных войск.

Российские подразделения пересекли административную границу Херсонщины со стороны Крыма через пункты пропуска "Чонгар" и "Каланчак", которые предварительно обстреляли. В течение первых суток вторжения они захватили ряд населенных пунктов, в частности Геническ, Новую Каховку и Алешки, а также установили контроль над важными переправами через Днепр.

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Какие планы были у России после захвата Херсона

По данным правоохранителей, российское командование планировало использовать захваченный плацдарм на правом берегу Днепра для дальнейшего наступления в направлении Херсона и вдоль черноморского побережья. В более широком плане оккупационные войска должны были продвигаться к Николаеву и Одессе, а также захватить другие территории юга Украины.

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В течение следующих недель российские военные продолжали оккупацию населенных пунктов Херсонщины, обустраивали командные пункты и блокпосты. По информации прокуратуры, вторжение сопровождалось ударами по гражданской инфраструктуре, незаконными задержаниями, пытками и убийствами мирных жителей.

В то же время украинские защитники остановили дальнейшее продвижение оккупантов. 11 ноября 2022 года Силы обороны освободили правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

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В чем подозревают российского генерала

На основании собранных доказательств Дворникову заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины – в ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий.

В Офисе генерального прокурора отметили, что установление роли высшего военного и политического руководства РФ в планировании и организации вторжения остается одним из направлений расследования преступления агрессии на Херсонщине. Всего правоохранители установили восьмерых представителей высшего военного руководства России, причастных к планированию и ведению агрессивных военных действий в регионе. Троих из них уже осудили на максимально возможное наказание.

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В настоящее время продолжаются мероприятия по привлечению подозреваемого к ответственности.

Напомним, украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении российским генералам и полковнику, которые, по данным следствия, спланировали обстрел центральной части Сум в июне 2025 года. Среди фигурантов – генерал-полковник Александр Лапин и генерал-лейтенант Александр Кравцов.

Как писал OBOZ.UA, СБУ объявила подозрение генерал-майору Александру Новикову, который, по данным следствия, был причастен к организации российских ударов по украинским электростанциям и газотранспортной системе.