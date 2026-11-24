В Украине завершили расследование в отношении российского фельдшера Ильи Сорокина, известного среди украинских военнопленных под прозвищем "Доктор Зло". Его обвиняют в жестоком обращении с 29 украинскими защитниками, в частности защитниками Мариуполя и "Азовстали".

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Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора и Службе безопасности Украины.

Известно, что Сорокин работал в медчасти исправительной колонии №10 в Республике Мордовия РФ.

В период с 2023 года по 2025-й он систематически пытал украинских военнопленных, используя электрошокер, резиновые дубинки и другие предметы.

Особенно цинично фельдшер действовал во время медицинских осмотров и выдачи лекарств. Когда пленные обращались за медицинской помощью, он приказывал им протянуть руки якобы для получения препаратов, после чего бил электрическим током.

В результате таких пыток некоторые военнопленные теряли сознание, а в одном из задокументированных случаев удар током вызвал временный паралич потерпевшего.

Кроме того, Сорокин избивал украинцев трубой и связкой ключей. Одного из пленных он бил ключами по голове и заставлял имитировать лай собаки. После избиения потерпевших могли оставлять без необходимой медицинской помощи в холодных камерах.

3 декабря 2025 года фельдшеру сообщили о подозрении. Сейчас обвинительный акт по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с военнопленными) направили в Шевченковский районный суд Киева.

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Поскольку обвиняемый находится на территории России, украинские правоохранители продолжают принимать меры для привлечения его к ответственности. За инкриминируемое военное преступление ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.

Личность "Доктора Зло" ранее также установили журналисты проекта "Схемы" (Радио Свобода). Собранные ими материалы стали основой уголовного производства и помогли задокументировать преступления против украинских военнопленных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что журналисты-расследователи установили личность врача исправительной колонии в Мордовии, который пытал украинских военнопленных. 34-летний Илья Сорокин, получивший среди заключенных прозвище "Доктор Зло", применял электрошокер, заставлял выкрикивать российские песни и отказывал в медицинской помощи, что привело к гибели как минимум одного пленного.

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