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Громкое разоблачение без судебного финала: адвокат Кравец озвучил неудобные вопросы в годовщину дела "Мидас"

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
846
Громкое разоблачение без судебного финала: адвокат Кравец озвучил неудобные вопросы в годовщину дела "Мидас"
Громкое разоблачение без судебного финала: адвокат Кравец озвучил неудобные вопросы в годовщину дела "Мидас". Источник: facebook.com/nabu.gov.ua

Ровно год назад НАБУ и САП перед очередными важными переговорами представили громкую операцию "Мидас" – написал в своем Телеграм-канале адвокат Ростислав Кравец.

- Что имеем через год? Ни одного обвинительного приговора по делу. Все известные фигуранты уже вне СИЗО. Адвокат Р. Кравец задает неудобные вопросы о том, заканчиваются ли громкие дела НАБУ и САП доказыванием вины.

"Потерпевших до сих пор нет, обещанного громкого блокбастера с продолжением тоже нет. Так что там с Мидасом, где возмещенный ущерб, остановленная схема Шлагбаум, сниженные тарифы, прекращение хищений в Энергоатоме и ответственность реформаторов и контролеров? Или это все другое, а главное для НАБУ – только пиар и давление на власть в интересах иностранцев, как политических, так и экономических?" – спрашивает адвокат.

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