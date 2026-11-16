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Готовил тайники со взрывчаткой для вражеских диверсантов: в Запорожье судили агента ФСБ. Фото

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
813
Готовил тайники со взрывчаткой для вражеских диверсантов: в Запорожье судили агента ФСБ. Фото
Агент подготовил в прифронтовом городе четыре тайника. Источник: t.me/pgo_gov_ua

В Запорожье суд вынес приговор 68-летнему мужчине, который сотрудничал с российской ФСБ и готовил тайники со взрывчаткой для вражеских диверсионно-разведывательных групп. Российские спецслужбы переправляли ему комплектующие для взрывных устройств с помощью FPV-дронов, после чего он оборудовал тайники и передавал их координаты куратору.

За государственную измену и незаконное обращение со взрывчатыми веществами его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Службе безопасности Украины.

Как мужчина начал сотрудничать с ФСБ

По данным следствия, в январе 2024 года мужчина согласился сотрудничать с врагом. На связь с представителем государства-агрессора его вывел знакомый из временно оккупированного Токмака, который передал его сотруднику военной контрразведки ФСБ.

Готовил тайники со взрывчаткой для вражеских диверсантов: в Запорожье судили агента ФСБ. Фото

Готовил схроны со взрывчаткой для вражеских диверсантов в Запорожье. Источник: t.me/SBUkr

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Задание российской спецслужбы выполнял завербованный житель поселка Приморское, проживавший вблизи линии боевого соприкосновения. Он действовал по указаниям куратора из РФ.

Как россияне передавали взрывчатку

Комплектующие к самодельным взрывным устройствам российские спецслужбы доставляли с помощью FPV-дронов. Их сбрасывали ночью неподалеку от места проживания агента.

После этого мужчина отправлялся на мотоцикле в Запорожье, где обустраивал тайники со взрывчаткой в лесопарковой зоне. Координаты каждого схрона он передавал российскому куратору.

По материалам СБУ, агент подготовил в прифронтовом городе четыре тайника с самодельными взрывными устройствами. Их должны были забрать участники агентурно-боевых групп ФСБ для совершения заказных взрывов в областном центре.

Готовил тайники со взрывчаткой для вражеских диверсантов: в Запорожье судили агента ФСБ. Фото

Готовил схроны со взрывчаткой для вражеских диверсантов в Запорожье. Источник: t.me/pgo_gov_ua

Задержание и доказательства сотрудничества с врагом

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли замысел российской спецслужбы и задержали мужчину. По данным прокуратуры, это произошло в апреле 2025 года во время обустройства очередного схрона. В то же время в сообщении СБУ указано, что агента разоблачили в августе 2025 года при подготовке серии терактов.

Во время обысков по месту жительства мужчины изъяли ноутбук, флеш-накопители и смартфон с доказательствами его работы на страну-агрессора. В телефоне также обнаружили материалы, подтверждавшие сотрудничество с врагом.

Какой приговор получил агент ФСБ

В суде мужчина не признал вину и не раскаялся. Его признали виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Готовил тайники со взрывчаткой для вражеских диверсантов: в Запорожье судили агента ФСБ. Фото

Готовил схроны со взрывчаткой для вражеских диверсантов в Запорожье. Источник: t.me/pgo_gov_ua

Напомним, СБУ задержала бывшего моряка, который по заказу россиян корректировал удары по Одессе. Враг завербовал мужчину после того, как его списали с судна. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили "крота" ФСБ, который навел российские ракеты на позиции своего подразделения, где находилось более 100 операторов дронов. Злоумышленника задержали в Киевской области, где он разведывал новые цели для врага.

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