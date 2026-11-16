Готовил тайники со взрывчаткой для вражеских диверсантов: в Запорожье судили агента ФСБ. Фото

В Запорожье суд вынес приговор 68-летнему мужчине, который сотрудничал с российской ФСБ и готовил тайники со взрывчаткой для вражеских диверсионно-разведывательных групп. Российские спецслужбы переправляли ему комплектующие для взрывных устройств с помощью FPV-дронов, после чего он оборудовал тайники и передавал их координаты куратору.

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За государственную измену и незаконное обращение со взрывчатыми веществами его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Службе безопасности Украины.

Как мужчина начал сотрудничать с ФСБ

По данным следствия, в январе 2024 года мужчина согласился сотрудничать с врагом. На связь с представителем государства-агрессора его вывел знакомый из временно оккупированного Токмака, который передал его сотруднику военной контрразведки ФСБ.

Задание российской спецслужбы выполнял завербованный житель поселка Приморское, проживавший вблизи линии боевого соприкосновения. Он действовал по указаниям куратора из РФ.

Как россияне передавали взрывчатку

Комплектующие к самодельным взрывным устройствам российские спецслужбы доставляли с помощью FPV-дронов. Их сбрасывали ночью неподалеку от места проживания агента.

После этого мужчина отправлялся на мотоцикле в Запорожье, где обустраивал тайники со взрывчаткой в лесопарковой зоне. Координаты каждого схрона он передавал российскому куратору.

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По материалам СБУ, агент подготовил в прифронтовом городе четыре тайника с самодельными взрывными устройствами. Их должны были забрать участники агентурно-боевых групп ФСБ для совершения заказных взрывов в областном центре.

Задержание и доказательства сотрудничества с врагом

Сотрудники СБУ заблаговременно раскрыли замысел российской спецслужбы и задержали мужчину. По данным прокуратуры, это произошло в апреле 2025 года во время обустройства очередного схрона. В то же время в сообщении СБУ указано, что агента разоблачили в августе 2025 года при подготовке серии терактов.

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Во время обысков по месту жительства мужчины изъяли ноутбук, флеш-накопители и смартфон с доказательствами его работы на страну-агрессора. В телефоне также обнаружили материалы, подтверждавшие сотрудничество с врагом.

Какой приговор получил агент ФСБ

В суде мужчина не признал вину и не раскаялся. Его признали виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения, и ч. 1 ст. 263 УК Украины – незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами.

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Ему назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала бывшего моряка, который по заказу россиян корректировал удары по Одессе. Враг завербовал мужчину после того, как его списали с судна. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ разоблачили "крота" ФСБ, который навел российские ракеты на позиции своего подразделения, где находилось более 100 операторов дронов. Злоумышленника задержали в Киевской области, где он разведывал новые цели для врага.