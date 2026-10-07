Председатель земельной комиссии и тысячи участков: как депутат Черниговского облсовета Кияновский совмещает мандат и агробизнес

Депутатский мандат, тысячи гектаров украинской земли, элитная недвижимость, роскошные автомобили и неоднозначные связи: как всё это укладывается в биографии одного человека? В новом масштабном расследовании проекта "СтопКоррупции" журналисты отправляются в Ичню Черниговской области, чтобы исследовать теневую агроимперию Виктора Кияновского, депутата Черниговского областного совета и влиятельного бизнесмена. Уже много лет он совмещает политику с крупным аграрным бизнесом, наращивая состояние и влияние в регионе. Но какой ценой досталось это богатство и что на самом деле скрывается за фасадом успешных предприятий?

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Об этом сообщает РБК-Украина.

Виктор Кияновский является членом Черниговского областного совета с 2010 года. За это время сменились президенты, правительства и созывы, а его главной депутатской темой неизменно оставалась земля. В прошлом созыве он возглавлял профильную земельную комиссию облсовета и руководит ею до сих пор.

В то же время земля – это основа бизнеса его семьи. ООО "Ичнянское", которое возглавляет сам депутат, распоряжается более чем 4,6 тысячами земельных участков. Речь идет именно о количестве отдельных участков, а не о гектарах. Жене депутата Ольге Кияновской, по данным реестров, принадлежит более 340 объектов недвижимости, из них более 300 — земельные участки.

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То есть человек, который на уровне области влияет на распоряжение землей, в то же время связан с сотнями земельных актов собственной семьи.

Мэр Ични Елена Бутурлим так описала сотрудничество с депутатом:

"Со мной Кияновский никаких вопросов для общины не решает. Вопросы для себя по земле — заявления идут бесконечно. Землю он постоянно просит в пользование".

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На вопрос о помощи общине она ответила, что ей ничего не известно о такой помощи через горсовет, а общине депутат никакой поддержки не оказывал и не оказывает. Между тем местные СМИ порой представляют его как мецената.

Землями предприятия уже заинтересовались правоохранительные органы. ООО "Ичнянское" фигурирует в производстве по делу о возможном самовольном занятии коммунальной земли. Как следует из постановления суда, в ходе осмотра с участием начальника отдела земельных ресурсов Ичнянского горсовета были установлены следующие факты. Следователи обнаружили засеянные подсолнечником и кукурузой поля, граничащие с арендованными землями предприятия, и просили суд наложить арест на урожай.

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Во время съемок журналисты "Стоп Коррупции ТВ" видели в селах в окрестностях Ични заброшенные здания и бывшие фермы, которые фактически не используются, хотя рядом работают предприятия из бизнес-окружения депутата.

Журналисты "Стоп Коррупции ТВ" пытались задать вопрос самому Кияновскому. На предприятии охрана запретила съемку, а впоследствии съемочную группу дважды останавливала полиция. Дозвониться до депутата не удалось: он не взял трубку.

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Напомним, история Виктора Кияновского началась задолго до войны. В местную политику он пришел в 2010 году и с тех пор из нее не уходил. Менялись президенты, правительства, созывы и партии, а его фамилия стабильно оставалась в списке депутатов Черниговского облсовета.