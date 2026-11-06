Генералу Дуке избирают меру пресечения по делу "Карфаген": заседание стало скандальным, еще одного фигуранта взяли под стражу

В Высшем антикоррупционном суде (ВАКС) рассматривают вопрос об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергею Дуке, которого подозревают в причастности к делу "Карфаген". Заседание сопровождается скандалом: около 60 журналистов не допустили в зал, где слушают дело, хотя, по словам прокурора, вопрос о закрытом рассмотрении не поднимался.

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О ситуации сообщила политический корреспондент BBC News Украина София Середа в Facebook. По ее словам, представителей СМИ заранее попросили ждать в зале №2, где накануне рассматривали вопрос в отношении другого фигуранта дела – Владимира Ценова. Однако позже журналистам включили трансляцию заседания на телевизоре, и так они узнали, что слушание уже началось в другом зале, куда их не допускали.

В пресс-службе ВАКС на звонки журналистов не отвечали. В то же время некоторые представители СМИ получили сообщение, что такая ситуация возникла из-за нехватки места. София Середа отметила, что накануне в этом же суде место нашлось примерно для такого же количества журналистов.

Прокурор заявил отвод судье и просит арестовать Дуку с залогом 100 млн грн

О ситуации с недопуском журналистов и позиции прокурора сообщил Центр противодействия коррупции. По информации организации, прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Николай Карась заявил, что защита Дуки пытается затянуть рассмотрение, чтобы суд не успел избрать меру пресечения. Он также поставил под сомнение решение следственного судьи ВАКС Владимира Воронько не допускать журналистов в зал.

Как сообщило СМИ, Карась заявил журналистам, что ходатайство о проведении заседания в закрытом режиме не подавали. По его словам, в зале достаточно места для представителей СМИ, поэтому он не видит препятствий для их присутствия.

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В начале заседания защита Дуки ходатайствовала об отводе прокурора, заявив о его якобы личной заинтересованности в рассмотрении дела "Карфаген". Однако судья Воронько отказал в удовлетворении этого ходатайства. После этого Карась заявил отвод самому следственному судье. Об этом сообщило Телевидение Торонто. Отвод должен рассмотреть другой судья ВАКС.

САП просит взять Сергея Дуку под стражу с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен.

Еще одного фигуранта дела отправили под стражу без залога

О избрании меры пресечения еще одному подозреваемому по делу "Карфаген" сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Речь идет о заместителе начальника отдела Управления уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

Главные истории дня

По сообщению САП, 6 ноября следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора и отправил фигуранта под стражу без права внесения залога. Срок содержания под стражей установлен до 2 января 2027 года.

Как писал OBOZ.UA, во время обыска в доме генерала СБУ Сергея Дуки он угрожал детективам НАБУ пистолетом и разбивал молотком мобильные телефоны и другую технику. На место также прибыли вооруженные сотрудники спецподразделения СБУ