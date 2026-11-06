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Генерала Дуку отправили под стражу: какой залог определили фигуранту дела "Карфаген"

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read2 мин
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Генерала Дуку отправили под стражу: какой залог определили фигуранту дела "Карфаген"
Генерал СБУ Сергей Дука в ВАКС во время избрания ему меры пресечения по делу "Карфаген". Источник: Суспільне Новини/Станислав Свирид

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергею Дуке, которого задержали в рамках операции "Карфаген". Его отправили под стражу с альтернативой внесения залога в размере 65 миллионов гривен.

Об этом сообщили в ВАКС. В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности.

"В случае внесения залога для Дуки предусматривается: являться по вызову следователей, суда, прокурора; не выезжать из Киева, воздерживаться от общения с Василием Малюком, бывшим главой Службы безопасности Украины, Александром Покладом, главой СБУ, Максимом Цуцкиридзе, исполняющим обязанности главы Национальной полиции Украины, Сергеем Лысаком и другими; носить электронное средство контроля", – передает "Суспільне".

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Прокурор САП просил взять Дуку под стражу с альтернативой залога в 100 миллионов гривен.

Тем временем адвокат Дуки Юрий Сухов заявил, что меру пресечения избрали из-за публичности ситуации. Он добавил, что будет подавать апелляцию из-за "неподъемной суммы залога".

На пленках НАБУ Дука фигурирует как "Аким". По данным следствия, он знал о деятельности организатора преступной группировки по прозвищу "Криминал" и помогал решать вопросы не только в СБУ, но и в Офисе генпрокурора.

Кроме того, по версии следствия, благодаря этой "поддержке" у организации были "свои люди", которые обеспечивали: оформление непригодности к военной службе, автомобильные пропуска, водителя и охранников с удостоверениями СБУ и даже нож в подарок от СБУ.

Генерала Дуку отправили под стражу: какой залог определили фигуранту дела ''Карфаген''

Скриншот сообщения ВАКС в Telegram

Как прошло судебное заседание

6 ноября ВАКС рассматривал вопрос об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю начальника Департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины Сергею Дуке, которого подозревают в причастности к делу "Карфаген".

Заседание сопровождалось скандалом: около 60 журналистов не допустили в зал, где слушали дело, хотя, по словам прокурора, вопрос о закрытом рассмотрении не поднимался.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Николай Карась заявил, что защита Дуки пытается затянуть рассмотрение, чтобы суд не успел избрать меру пресечения.

В начале заседания защита Дуки ходатайствовала об отводе прокурора, заявив о его якобы личной заинтересованности в рассмотрении дела "Карфаген". Однако судья Воронько отказал в удовлетворении этого ходатайства. После этого Карась заявил отвод самому следственному судье, однако судья ВАКС Алексей Кравчук отказал в удовлетворении заявления об отводе Воронько.

Задержание Дуки

Ранее мы писали о том, что Сергей Дука во время обыска угрожал детективам Национального антикоррупционного бюро Украины пистолетом и уничтожал технику молотком. Кроме того, бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" пытались эвакуировать чиновника, что могло привести к вооруженному столкновению между правоохранителями.

Избежать стрельбы между двумя спецслужбами удалось благодаря длительным переговорам и приезду адвокатов Дуки. После этого экс-чиновника СБУ задержали.

Как сообщал OBOZ.UA, НАБУ и САП раскрыли преступную организацию, в которую, по данным следствия, входили представители СБУ, Национальной полиции и криминальной среды. Среди фигурантов дела упоминается и генерал Сергей Дука, которому приписывают псевдоним "Аким".

4 ноября глава Службы безопасности Украины Александр Поклад отстранил от должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, фигурирующих в расследовании Национального антикоррупционного бюро в рамках масштабной операции "Карфаген". В спецслужбе подчеркнули, что содействуют работе антикоррупционных органов и заинтересованы в беспристрастном и объективном расследовании.

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Операция "Карфаген"Высший антикоррупционный суд (ВАКС)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)залог
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