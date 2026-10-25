"Гауляйтер" оккупированной Херсонщины Сальдо получил подозрение за вывоз детей в Крым: подробности дела

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении назначенному Россией "губернатору" оккупированной части Херсонщины Владимиру Сальдо. Его подозревают в организации незаконного перемещения трех украинских детей в Крым под предлогом оздоровления, а также в дальнейшем навязывании им российской идентичности.

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Об этом стало известно из текста подозрения, опубликованного на сайте Офиса генерального прокурора Украины. По версии следствия, к преступлению также причастны бывшие работники захваченного оккупантами учебного заведения – Виктор Логинов и Николай Долженко. Действия фигурантов квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Как оккупанты вывезли украинских детей в Крым

По данным следствия, после захвата части Херсонской области в 2022 году российские оккупационные власти взяли под контроль местные учебные заведения и начали внедрять политику интеграции детей в российскую систему образования. В частности, на базе украинского Херсонского профессионального судостроительного лицея создали подконтрольное оккупантам учреждение, исполняющим обязанности директора которого назначили Виктора Логинова.

В сентябре 2022 года в этот лицей зачислили троих несовершеннолетних. Одного из них до этого вывезли из села Раденское Херсонской области в оккупированный Херсон без согласия родителей. По версии следствия, позднее российское руководство решило переместить украинских детей в Крым, прикрываясь необходимостью организовать для них оздоровление.

Следователи считают, что к реализации этого плана привлекли Сальдо. Он, по данным правоохранителей, поручил оккупационному "Министерству образования и науки Херсонской области" организовать вывоз детей из учебных заведений региона на территорию Крыма. В конце сентября 2022 года соответствующие указания передавали руководителям образовательных учреждений.

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5 октября оккупационное "министерство" издало приказ о осенних каникулах с 6 до 21 октября и обязало руководителей учреждений организовывать оздоровительные мероприятия. По данным следствия, фактически этот документ использовали для организации перемещения детей.

7 октября троих учеников собрали в помещении лицея на Островском шоссе в Херсоне. Без согласия родителей их посадили в автобус и доставили в Херсонский речной порт, откуда катером перевезли в Олешки. Оттуда детей автобусом в сопровождении Долженко и представителей российской полиции доставили в лагерь "Дружба" в Евпатории.

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Ребенок с диабетом попал в реанимацию

По материалам дела, трое несовершеннолетних находились в лагере "Дружба" до декабря 2022 года. Следствие подчеркивает, что объективных оснований для их перемещения, в частности угрозы жизни или здоровью из-за боевых действий, не установили.

Один ребенок имел инвалидность из-за сахарного диабета I типа в тяжелой форме и нуждался в ежедневном введении инсулина. Из-за отсутствия необходимых лекарств в лагере его состояние ухудшилось, и ребенок попал в реанимацию в Евпатории, где провел три недели.

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После введения Россией военного положения на оккупированных территориях в октябре 2022 года Сальдо заявил о якобы эвакуации населения и сообщил, что регион уже покинули 7 тысяч человек. Однако, по данным следствия, объективных оснований для вывоза гражданских, в частности детей, установлено не было.

После завершения объявленных каникул 21 октября детей не вернули в Херсон. Вместо этого их перевезли в лагерь "Лучистый" в поселке Заозерное неподалеку от Евпатории, где они оставались до января 2023 года.

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Детям навязывали российскую идентичность

31 января 2023 года троих несовершеннолетних без согласия законных представителей зачислили в созданный оккупационными властями Керченский морской технический колледж. Там детей привлекали к военно-патриотическим мероприятиям, формировали у них положительное отношение к российским вооруженным силам и политике РФ, распространяли пропагандистские нарративы и навязывали российскую идентичность.

По данным следствия, российская сторона не пыталась договориться с украинскими властями о возвращении детей. Их родители самостоятельно отправлялись на оккупированную территорию, рискуя собственной безопасностью, чтобы забрать сыновей и дочерей. При содействии общественной организации детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию 5 июля и 9 октября 2023 года.

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В чем подозревают Сальдо

По версии следствия, Сальдо действовал по предварительному сговору с Логиновым, Долженко и другими представителями российского политического и военного руководства. Ему вменяют организацию незаконного перемещения несовершеннолетних граждан Украины вопреки нормам международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Подозрения также получили Логинов и Долженко. Действия фигурантов квалифицировали по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – как нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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Официальной реакции Сальдо на новое подозрение нет.

Напомним, в июне 2026 года Владимира Сальдо заочно приговорили к 15 годам лишения свободы за организацию вывоза украинского зерна из оккупированной Херсонщины. По данным следствия, в 2022 году оккупанты вывезли из региона почти 3 тысячи тонн зерна стоимостью около 15 млн грн.

Как писал OBOZ.UA, на временно оккупированной части Херсонщины по инициативе Владимира Сальдо начали раздавать украинские земельные участки российским военным. По данным Центра национального сопротивления, такие действия являются частью политики Кремля, направленной на закрепление контроля над оккупированными территориями.