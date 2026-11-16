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ФСБ против украинских спецслужб: эксперт объяснил, что может стоять за медийной активностью Буркина

Глеб ИвановГлеб Иванов
Time to read2 мин
411
ФСБ против украинских спецслужб: эксперт объяснил, что может стоять за медийной активностью Буркина
Эксперт объяснил, что может стоять за медийной активностью Буркина. Источник: Коллаж OBOZ.UA

Внезапная медийная активность Егора Буркина по прозвищу "Мексиканец" свидетельствует о спланированной информационной операции российских спецслужб против Украины.

Об этом пишет кандидат политических наук, эксперт по менеджменту в правительственном и неправительственном секторах Алексей Буряченко в Facebook.

"Буквально несколько дней назад Буркин дал резонансное интервью украинскому блогеру Василию Тимошенко, а уже сегодня опубликовал новое аудиообращение к украинцам. Создается впечатление, что кто-то очень вовремя решил активировать своего "спящего агента", который пытается влиять на украинское информационное пространство под лозунгами борьбы с коррупцией и громкими разоблачениями", – написал эксперт.

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Он отметил, что в своем новом обращении Буркин угрожает журналистам, пренебрежительно отзывается об украинских антикоррупционных активистах и своих критиках и поучает украинское общество, кому нужно доверять.

В то же время, отмечает Буряченко, значительная часть антикоррупционной среды, которая обычно чутко реагирует на критику, демонстрирует несвойственную ей сдержанность в отношении публичных заявлений "Мексиканца".

Отдельно эксперт обращает внимание на обстоятельства возможного участия Буркина в деле "Карфаген". В частности, он ставит вопрос о происхождении записей, оказавшихся в распоряжении НАБУ, и не исключает, что их источником мог быть непосредственно Буркин.

Как сообщал OBOZ.UA, Егор Буркин ("Мексиканец") – гражданин России, которого украинские правоохранительные органы считают основателем и руководителем транснационального наркосиндиката "Химпром". По версии следствия, он был организатором преступной структуры и координировал ее незаконный бизнес.

По словам Буряченко, Буркин публично высказывается в поддержку НАБУ и САП и заявляет о готовности предоставлять этим органам информацию. Эксперт предполагает, что такое взаимодействие могло начаться раньше, еще за несколько месяцев до нынешнего резонанса вокруг дела.

По мнению Буряченко, в этой ситуации важно выяснить происхождение материалов, обстоятельства их передачи правоохранителям и возможные мотивы источника информации.

"Внезапная активность "Мексиканца", выбранный момент и попытки повлиять на противостояние украинских правоохранительных органов вызывают все больше вопросов. Не окажется ли в итоге, что под видом борьбы с коррупцией ФСБ разыгрывает очередную комбинацию, а украинская антикоррупционная система даже не замечает, что ее используют "втемную"? – задается вопросом эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 

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