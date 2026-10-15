Фридман, ''Ростелеком'' и государственные данные: почему национализацию ''Киевстара'' больше нельзя откладывать

14 октября Литва ввела национальные меры по замораживанию средств и экономических ресурсов Михаила Фридмана и Алишера Усманова. После их исключения из санкционного списка ЕС Вильнюс применил собственный механизм ограничений. Украина, которая непосредственно воюет с Россией, несмотря на собственные санкции, до сих пор не устранила экономические интересы Фридмана и его партнеров в крупнейшем мобильном операторе. В то же время "Киевстар" все глубже проникает в сферу государственных коммуникаций, облачных сервисов и кибербезопасности.

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Особенно цинично это выглядит на фоне российских связей бизнес-круга "Альфы". Пока украинские учреждения покупают услуги оператора, в котором остаются российские бенефициары, "Альфа-Банк" финансирует российскую телекоммуникационную инфраструктуру. А украинские спецслужбы и европейские санкционные документы описывают гораздо более широкие связи этого бизнес-круга с российской военной машиной: от патронных заводов до страхования транспорта Росгвардии и охраны Путина. Таким образом, присутствие россиян в структуре собственности национального оператора напрямую ставит под вопрос безопасность данных гражданских и военных украинцев, а также национальную безопасность как таковую.

Российские имущественные интересы никуда не исчезли

Чтобы понять проблему, достаточно одной цепочки: Путин-Фридман, Петр Авен и Андрей Косогов – LetterOne – VEON – Kyivstar Group. По подсчетам расследования "Цензор.НЕТ", эти трое в совокупности владеют около 43,4% косвенного экономического интереса в Kyivstar Group. Это собственность, экономическая стоимость которой зависит от украинского бизнеса. Санкционная блокировка прав сама по себе ее не прекращает.

Важна и актуальна структура российских активов. По данным Financial Times, Фридман и Авен завершили продажу своих долей в российских "Альфа-Банке" и "АльфаСтраховании" в 2024 году. Покупателем стал Косогов – их давний партнер и крупнейший совладелец LetterOne. Понятно, что целью перераспределения долей между давними партнерами является решение санационных вопросов Фридмана в Европе. Но даже при формальной структуре связь между российскими активами "Альфы" и имущественными интересами в "Киевстаре" вполне конкретна: Косогов остается по обе стороны.

Финансирование российской инфраструктуры

Именно эта связь вновь оказалась в центре внимания 14 октября. Журналист и экс-нардеп Александр Черненко обратил внимание на привлечение "Альфа-Банком" средств инвесторов для "Ростелекома" через цифровые финансовые активы.

Еще в феврале 2024 года "Ростелеком" сообщал о третьем совместном выпуске цифровых финансовых активов на платформе Альфа-Банка "А-Токен" и о намерении использовать этот инструмент для регулярного финансирования. А 4 июня 2026 года компании заключили соглашения о факторинге на 20 млрд рублей и банковских гарантиях на 11,5 млрд. Сам "Ростелеком" называет банк стратегическим партнером.

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Есть и совсем свежий факт. 6 октября "Ростелеком" объявил о запуске магистрали TEA NEXT и прямо назвал акционеров ее оператора, компании "Атлас": "Ростелеком" и Альфа-Банк. Таким образом, банк выступает еще и совладельцем стратегической российской телекоммуникационной инфраструктуры. Для ее строительства "Альфа-Банк" и ВЭБ в декабре 2025 года предоставили первый транш совместного кредита – более 5 млрд рублей.

Совокупность этих фактов свидетельствует о прочном партнерстве. Российский банк обеспечивает государственного телекоммуникационного гиганта финансированием и совместно с ним владеет важной сетью. Один из ключевых владельцев этого банковского бизнеса при этом сохраняет экономические интересы в группе украинского оператора. Для государства, находящегося в состоянии войны, этого достаточно, чтобы потребовать устранения такой зависимости.

Группа "Альфа" во время войны: от патронных заводов до охраны Путина

И проблема не исчерпывается "Ростелекомом". В сентябре 2023 года СБУ сообщила Фридману о подозрении в финансировании действий, направленных на насильственное изменение границ Украины. По данным службы, после начала полномасштабного вторжения он вложил около 2 млрд рублей в российские военные заводы, используя ресурсы "Альфы". Среди названных предприятий – Тульский патронный завод и Уральский оптико-механический завод имени Яламова. Это официальная позиция украинской спецслужбы, а не предположения о происхождении фамилии акционера.

Портал ГУР "Война и санкции" подробно описывает кредитные связи "Альфа-Банка" с российской оборонной промышленностью. В перечне – производитель боеприпасов "Прибор", производитель твердотопливных ракетных двигателей "Искра", "Уралтрансмаш", который модернизирует самоходные гаубицы. Уральский оптико-механический завод, которому банк также предоставлял кредит, производит системы для самолетов Су-27, Су-35, МиГ-29 и поисковые системы для вертолетов Ми-8, Ми-17 и Ми-24. Так выглядит связь банковского финансирования с конкретной боевой техникой.

Отдельно ГУР указывает на обслуживание Альфа-Банком самарского завода "Коммунар", который производит порох, взрывчатку и боеприпасы, а также поставщиков комплектующих для беспилотников предприятиям "Ростеха". Здесь речь идет именно о банковском обслуживании. Оно обеспечивает расчеты предприятий, продукция которых необходима для российской войны.

Страховое направление дополняет эту картину. В обосновании санкций ЕС в отношении Фридмана отмечалось: "АльфаСтрахование" страховало транспорт Росгвардии и автомобили охраны Путина, а также "Калашников" и ЦНИИточмаш – производителей оружия, которое российская армия применяет в Украине. Речь идет об обслуживании репрессивного аппарата, оружейных предприятий и безопасности самого российского диктатора.

О причастности структур Фридмана к производству оружия, военной техники и обслуживанию российской армии пишут даже российские журналисты-расследователи.

После такого перечня украинским властям следует объяснить, почему российские имущественные интересы в стратегическом операторе до сих пор сохраняются. Особенно когда этот оператор наращивает свое присутствие в государственном секторе.

Государственные учреждения все больше зависят от "Киевстара"

На странице услуг для государства "Киевстар" предлагает решения для органов власти, правоохранительных органов, государственных предприятий, медицины, транспорта и энергетики. Перечень охватывает связь, передачу данных, облачные продукты, аналитику и киберзащиту. Это предложение стать поставщиком целой системы цифровых инструментов, от которых может зависеть повседневная работа учреждений.

Речь идет об уже значительных масштабах работы. В ноябрьском интервью 2025 года руководитель направления работы с государственным сектором Павел Прохоренко рассказывал о сотнях проектов для государственных органов, энергетики, транспорта и медицины. Среди направлений – связь для критической инфраструктуры, защищенные каналы передачи данных, облачные решения и кибербезопасность.

Побочной, но показательной деталью является то, что, по словам экономиста Юрия Гайдая, Павел Прохоренко во время своего выступления на Западноукраинском бизнес-форуме 2026, который состоялся 9 октября в Ивано-Франковске, обращался к аудитории на русском языке.

В декабре того же года компания уточнила: ее B2B-команда ежегодно заключает более 2000 сделок на платформе Zakupivli PRO, из которых 99% приходится на государственных заказчиков. Это показатель конкретного массива закупок на конкретной платформе. Но и он убедительно показывает, насколько масштабными стали отношения оператора с государством.

За этими контрактами стоят служебные контакты, рабочая переписка, передача документов, доступность информационных систем. В зависимости от приобретенного сервиса – хранение данных, администрирование сред, защита от атак. Для чиновника это может быть очередной тендер. Для страны это часть инфраструктуры, с помощью которой она управляется во время войны.

Отдельного внимания заслуживают услуги конфиденциальной связи. Закон о Национальной системе конфиденциальной связи касается обмена информацией с ограниченным доступом, за исключением государственной тайны. Уже этот уровень охватывает конфиденциальные служебные сведения. Для врага ценность могут представлять и документы, и структура контактов, и сведения о работе учреждений – даже без доступа к государственной тайне.

Резервная связь также требует независимого контроля

Еще одно направление – резервная связь. Минцифры сообщило о возможности официальной закупки Starlink общинами и государственными учреждениями через Prozorro. "Киевстар" обеспечивает продажу, активацию и сопровождение услуг. Для учреждений это способ оставаться на связи во время отключений электроэнергии.

Государство должно проверить наличие зависимостей в сфере закупок, активации и обслуживания спутниковой связи. Резерв должен работать даже тогда, когда основной поставщик недоступен. Если одна компания задействована в обоих направлениях, необходима отдельная оценка того, действительно ли резерв независим и кто способен возобновить работу без ее участия.

Особую опасность представляет сам набор цифровых активов группы: "Киевстар" – сведения о телефонных соединениях и местонахождении абонентов, Helsi – медицинские записи, Uklon – адреса и маршруты поездок, Tabletki.ua – бронирование лекарств. Это массивы конфиденциальной информации о миллионах украинцев, в частности о тех, кто находится за границей и продолжает пользоваться этими сервисами. Потенциальное объединение таких данных позволяет составить подробный профиль человека: с кем он общается, где бывает, на что болеет и как лечится. И именно в этой экосистеме частной жизни украинцев до сих пор сохраняется российский имущественный интерес.

Данные военных как цель для врага

Риск для военных еще более прямой. Телефон оставляет технические следы: соединения, время активности, привязку к сети, геолокацию и т. д. В случае компрометации такие сведения могут помочь установить круг контактов, сопоставить передвижения людей, определить потенциально важные места. В сочетании с другими разведывательными данными это может стать основой для удара. Поэтому защита данных военнослужащего напрямую связана с защитой его жизни.

На этой опасности отдельно акцентирует внимание военнослужащий-блогер Кирилл Данильченко (позывной "Ронин"). Он обращает внимание на концентрацию телекоммуникационных, маршрутных и медицинских данных в компаниях группы. По его оценке, сведения о передвижениях, ранениях, реабилитации и лекарствах могут быть ценными для российских спецслужб. Для них это, по его словам, "идеальная матрица для выявления военных, их семей и составления профилей для агентурной работы".

Это предупреждение о конкретных последствиях возможной утечки данных: установление личности военнослужащего, отслеживание его передвижений, определение круга близких и оказание давления на него. Особенно опасным было бы объединение сведений из разных сервисов. Маршрут поездки, телефонные контакты и медицинская информация по отдельности дают лишь фрагменты общей картины. Вместе они могут помочь противнику установить гораздо больше. Государство должно проверить, как разграничены эти массивы данных, кто имеет права доступа и какие механизмы исключают их неправомерное объединение.

Конечно, доля в капитале не является паролем к абонентской базе. Само по себе владение не доказывает передачу информации России. Но угроза опосредованного или гибридного влияния никуда не исчезает. Государство обязано установить, кто принимает кадровые и технологические решения, кто обладает административными правами, какие подрядчики обслуживают системы, как изолированы государственные данные и кто контролирует удаленный доступ. Успокаивающих слов "замороженные права", "американская биржа", "украинский менеджмент" для ответа на эти вопросы недостаточно.

Тем более что корпоративные связи никуда не исчезли. Сама VEON указывает в составе своего совета старшего юридического советника LetterOne Дункана Перри; старшего партнера LetterOne Technology Андрея Гусева – бывшего управляющего директора "Альфа-Групп" и ее телекоммуникационного холдинга Altimo. Кадровая преемственность прослеживается и в руководстве LetterOne. Ее генеральный директор Джонатан Мьюир – бывший финансовый директор ТНК-ВР, а управляющий партнер L1 Energy Тим Саммерс – бывший операционный директор и исполняющий обязанности генерального директора той же компании. ТНК-ВР была совместным нефтяным бизнесом BP и консорциума AAR, в который входила "Альфа-Групп" Фридмана и партнеров.

Совет директоров VEON определяет стратегию, утверждает бюджет, крупные сделки и важные организационные изменения. Льюис возглавляет его комитет по вознаграждениям, в который входит и Гусев, а Перри работает в комитетах по назначениям, а также по аудиту и рискам.

В отчетности Kyivstar Group для американской SEC описано блокирование голосования и передачи акций украинского ЧАО "Киевстар". В то же время компания сообщает, что ограничения не оказывают критического влияния на повседневную работу. Там же указано: соглашение о корпоративных услугах VEON продлено до конца 2028 года. Между ограничением отдельных корпоративных прав и прекращением зависимости – огромное расстояние.

Арьев показал пределы государственного контроля

Народный депутат Владимир Арьев сообщил об ответах на его депутатские обращения в АМКУ, Минюст и Госспецсвязь. АМКУ, ссылаясь на информацию участников концентрации, называет Фридмана косвенным миноритарием без решающего влияния. Депутат спрашивает, где оценка влияния через представителей LetterOne и корпоративные механизмы. Минюст подчеркивает необходимость документальных доказательств для взыскания активов. Однако в ответе, отмечает Арьев, нет ни конкретного перечня того, чего не хватает в отношении "Киевстара", ни сроков, ни сообщения о подготовленном иске. Это оставляет без ответа главный вопрос: кто и когда должен обеспечить устранение российского имущественного интереса из стратегического оператора.

Особенно показателен ответ Госспецсвязи: "Киевстар" не провел идентификацию своих объектов критической информационной инфраструктуры, данные о них не внесены в соответствующий реестр. Поэтому служба не видит оснований для проведения государственного надзора в сфере киберзащиты. "Связь для военных, чиновников, миллионов граждан – есть, а объектов в реестре нет", – возмущается Арьев. На фоне государственных контрактов оператора власти должны объяснить, кто несет ответственность за незавершенную идентификацию и каким образом государство проверяет защиту своих коммуникаций.

Цена потери связи Украине уже известна

Цена концентрации уже известна. Кибератака 12 декабря 2023 года привела к масштабному нарушению работы мобильной и фиксированной связи, интернета и других услуг "Киевстара". В отчетности компания оценивает влияние атаки и компенсационной программы на доход примерно в $23 млн за 2023 год и $46 млн за 2024-й. Это финансовый эффект для оператора; убытки пользователей и государственных учреждений этими цифрами не измеряются.

Атака показала, что отключение крупной сети способно одновременно лишить связи огромное количество людей и организаций. Когда к телекоммуникациям добавляются облачные сервисы, защищенные каналы и другие государственные сервисы, последствия нового инцидента могут привести к более масштабному коллапсу. А сохраняющийся российский интерес добавляет к технологическим рискам проблему доверия и корпоративной зависимости.

Каждый новый контракт усложняет смену поставщика. Организация переносит данные, настраивает системы, обучает сотрудников, интегрирует сервисы. Возникает зависимость, от которой отказываться дорого и долго. Если откладывать вопрос о российских бенефициарах, ссылаясь на сложность оператора сегодня, завтра он станет еще сложнее. Промедление само по себе создает аргументы для дальнейшего промедления.

Национализацию нужно претворить в конкретную правовую работу

Чтобы наглядно понять уровень угрозы для государства, воспользуемся простым риторическим приемом: в рекламных слоганах "Киевстара" и сообщениях госорганов заменим слово "Киевстар" на "компания российского олигарха Фридмана":

"Компания российского олигарха Фридмана – партнер государства в цифровой трансформации";

"Госспецсвязь и компания российского олигарха Фридмана будут сотрудничать в сфере киберзащиты";

"Компания российского олигарха Фридмана получила право официально продавать интернет-услуги Starlink для украинского госсектора и бизнеса".

Поэтому вопрос устранения российских имущественных интересов необходимо перевести из плоскости политических заявлений в плоскость правовой работы. Власти должны определить надлежащий механизм, активы, на которые будет распространяться решение, ответственные органы и сроки. Подготовка доказательств и судебных процедур должна привести к конкретному, поддающемуся проверке результату.

Параллельно необходимы независимый аудит административных доступов и услуг для государства, проверка подрядчиков, изоляция уязвимых систем, резервирование и проверенные планы перехода на альтернативные сервисы. Смена собственности должна происходить без прерывания работы сети. Национализация должна устранить российские интересы, а меры безопасности – защитить людей и государство уже сейчас.

Литва продемонстрировала готовность действовать, когда общий европейский механизм дал сбой. Украинские власти должны ответить за свой сектор ответственности. Российские бенефициары до сих пор сохраняют экономический интерес в операторе, который обслуживает все больше государственных потребностей. Дальнейшее откладывание решения будет означать сознательное сохранение этой зависимости.