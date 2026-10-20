Фиктивная инвалидность за $12 тысяч: в Хмельницкой области раскрыли схему с участием врачей для выезда за границу. Фото

В Хмельницкой области правоохранители раскрыли очередную схему для уклонистов. Схему организовал 40-летний житель Ивано-Франковской области, который привлек к ней врачей, входивших в состав военно-медицинской комиссии. Преступная группа из пяти человек за 10-12 тысяч долларов оформляла уклонистам инвалидность без законных оснований – в настоящее время все фигуранты схемы задержаны.

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Об этом 20 октября сообщили в Офисе генпрокурора. В Нацполиции добавили, что провели 21 обыск по местам проживания и работы фигурантов, а также в их автомобилях – были изъяты мобильные телефоны, деньги и три транспортных средства.

Как действовала схема

Как сообщили в ОГПУ, именно организатор, вышеупомянутый житель Франковщины, "подбирал желающих незаконно получить II группу инвалидности". К этой афере он привлек трех врачей многопрофильной больницы и сотрудника областного центра экстренной медицинской помощи.

Медики оформляли фиктивное стационарное лечение, выдумывали диагнозы и готовили документы для установления инвалидности. В дальнейшем их могли использовать для оформления ухода за близкими и незаконного выезда за границу.

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Схема действовала с июня 2026 года. Правоохранители зафиксировали два случая изготовления поддельных медицинских документов для женщин, одна из которых – жена военнослужащего.

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Что будет дальше

В октябре организатора задержали, причем "на горячем" – во время получения 11 500 долларов. После этого задержали и медиков, было проведено 21 обыск, в ходе которых изъяли деньги, телефоны, три автомобиля и другие улики.

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Всем пятерым участникам были предъявлены подозрения после чего суд избрал всем фигурантам меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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Задержанным инкриминируются ч. 2 ст. 28 и ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием, совершенное по сговору, в сочетании с вымогательством неправомерной выгоды. Отдельно организатору также инкриминируется ч. 3 ст. 332 – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

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Схемы для уклонистов

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Украине раскрыли сразу три схемы незаконной переправки военнообязанных мужчин за границу, которые действовали в Киевской, Винницкой и Одесской областях. Организаторы использовали военную форму для маскировки, перевозили "клиентов" в обход блокпостов, а в одном из случаев предлагали пересечь границу с Молдовой вплавь через реку.

В целом такие уклонисты чаще всего пытаются незаконно пересечь государственную границу Украины на участке с Румынией, утверждают пограничники. Вторым по количеству таких случаев остается направление в Молдову.