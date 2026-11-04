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Фигурантов расследования НАБУ уволили из СБУ: Поклад сделал заявление

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
447
Фигурантов расследования НАБУ уволили из СБУ: Поклад сделал заявление
Александр Поклад сделал заявление об увольнении двух высокопоставленных сотрудников СБУ

Глава Службы безопасности Украины Александр Поклад 4 ноября уволил с должностей двух высокопоставленных сотрудников СБУ, которые фигурируют в расследовании Национального антикоррупционного бюро в рамках масштабной операции "Карфаген". В ведомстве заявили, что содействуют работе антикоррупционных органов и заинтересованы в объективном расследовании. Также Поклад обратился к фигуранту дела по прозвищу "Мексиканец", предложив ему вернуться в Украину и сдаться правоохранителям.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. По словам Поклада, он уже обсудил расследование с руководителями НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и поддерживает связь со спецслужбами стран-партнеров.

Уволены двое высокопоставленных сотрудников СБУ

Поклад освободил от занимаемых должностей двух высокопоставленных сотрудников Службы безопасности, ставших фигурантами расследования НАБУ в рамках операции "Карфаген". Их имена и должности в сообщении СБУ не уточнили.

В ведомстве подчеркнули, что оказывают антикоррупционным органам полную поддержку и содействуют всем необходимым процессуальным действиям в уголовных производствах.

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Поклад заявил, что СБУ рассчитывает на прозрачное, объективное и беспристрастное расследование. По его словам, между Службой безопасности, НАБУ и САП налажено конструктивное сотрудничество.

Поклад обратился к "Мексиканцу"

Отдельно глава СБУ обратился к фигуранту расследования, известному под прозвищем "Мексиканец". Он предложил ему вернуться в Украину и добровольно сдаться правоохранительным органам.

"Что касается так называемого "Мексиканца", который фигурирует в деле, то предлагаю ему приехать в Украину и сдаться правоохранительным органам. Или мы сами найдем, где бы он ни скрывался. Опыт у нас есть", – заявил Поклад.

Он также сообщил, что поддерживает связь со спецслужбами стран-партнеров. По его словам, СБУ делает все необходимое, чтобы расследование преступлений, о которых идет речь в деле, проходило не только в Украине, но и в других юрисдикциях.

"СБУ работает и будет работать только на Украину", – подытожил Поклад.

Как сообщал OBOZ.UA, НАБУ и САП разоблачили новую преступную организацию в рамках операции "Карфаген". В ее состав входили правоохранители и представители криминалитета, а специализировалась она на обеспечении работы нелегальных колл-центров, распространении наркотиков и экономических преступлениях.

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