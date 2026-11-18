Генерал-майор СБУ Сергій Дука, которого подозревают в причастности к преступной организации, заявил о невозможности своего увольнения из спецслужбы во время действия военного положения. Однако у чиновника нет документально подтвержденной информации о прекращении его полномочий на должности первого заместителя руководителя профильного департамента.

Видео дня

Об этом Дука заявил во время заседания временной следственной комиссии. Дело транслируетYouTube-канал Алексея Гончаренко.

Во время выступления генерал-майор подчеркнул, что в настоящее время не ознакомлен ни с одним приказом, который подтверждал бы его увольнение с должности первого заместителя руководителя Департамента защиты национальной государственности СБУ.

Кроме того, Дука заявил, что его увольнение из Службы безопасности Украины невозможно, пока в стране действует военное положение.

Сергей Дука является фигурантом уголовного производства, известного как дело "Карфаген". НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, участников которой подозревают в подкупе высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов ради прикрытия незаконной деятельности.

По версии следствия, речь идет, в частности, о мошеннических кол-центрах, торговле наркотиками и других противоправных схемах.

РЕКЛАМА

13 ноября Дука вышел из СИЗО после внесения залога в размере 65 млн грн. Генерал СБУ заявил о политическом вмешательстве в расследование в отношении сотрудников НАБУ, утечке служебных материалов и призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для проверки деятельности НАБУ и САП. Свое задержание он назвал местью.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что брифинг генерала Сергея Дуки у стен Лукьяновского СИЗО был насыщен резкими и очень интересными сигналами. Заявления генерала СБУ Сергея Дуки, сделанные во время брифинга возле Лукьяновского СИЗО, требуют тщательной проверки, прозрачного расследования и публичного отчета о его результатах.

Главные истории дня