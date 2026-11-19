Генерал-майор СБУ Сергей Дука заявил, что уголовное дело НАБУ против него сфальсифицировано, и выразил готовность пройти полиграф, чтобы подтвердить свою невиновность. Аналогичную проверку он предложил пройти директору НАБУ Семену Кривоносу и руководителю САП Александру Клименко.

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Об этом Дука написал в своем Telegram-канале.

"Я готов и дальше проходить полиграф, чтобы подтвердить свои слова. Готовы ли сделать то же самое Клименко и Кривонос?" – заявил генерал.

Дука убежден, что уголовное производство против него сфабриковано и связано с его профессиональной деятельностью, в частности с расследованиями возможных коррупционных правонарушений среди сотрудников и руководства антикоррупционных органов. По его словам, он готов открыто отвечать на все вопросы, в частности во время заседаний парламентской Временной следственной комиссии. Такой же открытости генерал ожидает от руководителей НАБУ и САП.

Дука также подчеркнул, что речь не идет о конфликте между СБУ и НАБУ как государственными органами. По его мнению, вопросы касаются конкретных должностных лиц антикоррупционных структур и их возможной причастности к коррупционным правонарушениям.

Напомним, что Дука фигурирует в деле "Карфаген", в рамках которого НАБУ и САП подозревают его в причастности к преступной организации, которая, по версии следствия, прикрывала незаконный бизнес, в частности сеть мошеннических кол-центров и наркокартель.

6 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд избрал фигуранту меру пресечения и определил для Дуки залог в размере 65 млн гривен.

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13 ноября за Дуку внесли полную сумму залога. В тот же день генерала выпустили из СИЗО.

После освобождения из СИЗО генерал Сергей Дука сделал громкие заявления о НАБУ. В частности, Дука заявил о политическом вмешательстве в расследование в отношении сотрудников НАБУ, утечке служебных материалов и призвал Верховную Раду создать временную следственную комиссию для проверки деятельности НАБУ и САП.

Во время заседания ВСК 18 ноября Сергей Дука обвинил директора НАБУ Семена Кривоноса в злоупотреблениях с государственной землей и вымогательстве средств. По словам Дуки, речь идет о зафиксированном эпизоде противоправных действий руководителя антикоррупционного ведомства.

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