Прокурор САП Ростислав Батиг в ответ на вопрос о слабой доказательной базе в резонансных делах НАБУ и попытках компенсировать ее медийными кампаниями неожиданно похвалил профессиональных монтажеров антикоррупционного бюро.

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Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу LUKI.

Прокурора спросили об обвинениях НАБУ и САП в том, что вместо надлежащей доказательной работы антикоррупционные органы делают ставку на громкие видеоролики, информационные кампании и сливы материалов журналистам, в частности Михаилу Ткачу из "Украинской правды".

Однако вместо ответа по существу Батиг заговорил о профессионализме монтажеров НАБУ.

"В НАБУ действительно сейчас работают профессиональные люди, я лично с ними знаком, которые монтируют, занимаются, возможно, медийной частью. Ну, действительно, профессионалы", – заявил прокурор.