Данные о 29 млн пользователей в бизнесе с капиталом РФ: Андриюк призвал отстранить Фридмана от "Киевстара"

Около 29 млн пользователей сервисов и массивы данных о передвижениях, адресах, обращениях к врачам и поиске лекарств – все это сосредоточено в экосистеме "Киевстара", где хранится российский капитал. На опасностях такой концентрации акцентировал внимание журналист Константин Андриюк, который призвал исключить российских совладельцев из группы и обратился к президенту Владимиру Зеленскому и спецслужбам.

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Об этом он написал в Facebook.

Ссылаясь на отчетность Kyivstar Group за второй квартал 2026 года, Андриюк привел цифру около 29 млн пользователей сервисов группы. Он подчеркнул: вокруг оператора собрали Uklon, Helsi и Tabletki.ua, поэтому вопрос давно вышел за пределы мобильной связи.

Речь идет об информации, которая позволяет отслеживать маршруты человека, его поездки, обращения за медицинской помощью и потребность в лекарствах. Журналист требует ответа, почему во время войны государство оставляет российский капитал в бизнесе, который накапливает такие данные.

"Каждая новая покупка расширяет массив конфиденциальной информации в этом бизнесе", – написал он.

Журналист подчеркнул, что российские совладельцы через LetterOne и VEON сохраняют около 43,4% косвенного экономического интереса в Kyivstar Group. Выход на американскую биржу, подчеркнул журналист, этого не изменил.

"Фридман и Авен "и ныне там"", – отметил он.

Андриюк напомнил, что призывал к дерусификации мобильной связи еще в марте 2022 года. С тех пор вопрос не решен, а экосистема с российскими совладельцами продолжила расширяться.

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На этом фоне журналист привел британский прецедент: в 2022 году правительство Великобритании обязало LetterOne продать 100% интернет-провайдера Upp. По его словам, причинами стали риски доступа к данным клиентов, саботажа сети и давления Кремля на конечных владельцев. В 2024 году суд отклонил апелляцию.

"Британцы не ждали, пока кто-то сливает данные. Они действовали, чтобы этого не произошло", – подчеркнул Андриюк.

По словам журналиста, британская оценка учитывала возможное снятие санкций и возвращение контроля владельцам. Поэтому замораживание их прав не считалось достаточной защитой.

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В Украине государство еще и закупает услуги этого бизнеса для органов власти и критической инфраструктуры, подчеркнул Андриюк. Речь идет о связи, защищенных каналах передачи данных и облачных сервисах. Украинцы платят ему и как абоненты, и как налогоплательщики.

Журналист также напомнил о российской кибератаке на "Киевстар" в 2023 году и сообщении СБУ о длительном пребывании хакеров в системах оператора.

"Какое еще предупреждение нужно, чтобы выдворить из Украины этих российских владельцев?" – спросил он.

Андрюк адресовал обращение Зеленскому, СБУ, СНБО, Госспецсвязи и Кириллу Буданову.

"Украина воюет – и оставляет российский капитал в стратегическом операторе. Это чья-то недальновидность или национальная измена, господин президент?" – заявил журналист.