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Был завербован врагом: СБУ задержала "крота" в ВСУ, который сдавал позиции своего подразделения. Фото

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read2 мин
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Был завербован врагом: СБУ задержала "крота" в ВСУ, который сдавал позиции своего подразделения. Фото
СБУ разоблачила военного на первых этапах его шпионской деятельности
Источник: t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины задержала военнослужащего, которого подозревают в работе на ФСБ России. Мужчина служил пулеметчиком в одной из бригад беспилотных систем ВСУ и передавал врагу информацию о позициях своего подразделения в Донецкой области.

По данным следствия, он также сообщал российской спецслужбе о направлениях движения и боевых задачах роты. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Что передавал российской спецслужбе

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ и Командующего Силами беспилотных систем задержала агента ФСБ в Донецкой области.

По данным следствия, фигурант проходил службу пулеметчиком в одной из бригад беспилотных систем ВСУ. Его подразделение дислоцируется на Краматорском направлении.

Мужчина передавал российской спецслужбе информацию о направлениях движения и боевых задачах роты, в которой служил. Кроме того, он сообщал о последствиях вражеских атак на пункты дислокации своего подразделения на линии фронта.

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С помощью полученных данных российские военные могли наводить обстрелы на позиции украинского подразделения.

Как завербовали военного

По данным следствия, российские спецслужбы завербовали военного через Telegram-канал, посвященный поиску близких отношений.

После согласия на сотрудничество с врагом он начал отмечать на Google-картах геолокации украинских защитников. Также мужчина скрытно фотографировал объекты своего подразделения на камеру мобильного телефона.

СБУ разоблачила военнослужащего на первых этапах его шпионской деятельности. Его задержали во время подготовки нового отчета для ФСБ.

В ходе обысков у задержанного изъяли мобильный телефон, в котором содержались доказательства его работы на российскую спецслужбу.

Какое наказание грозит

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины – несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, совершенное в условиях военного положения.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. По инкриминируемой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Кроме того, продолжается расследование на предмет возможной дополнительной квалификации действий фигуранта по статье о государственной измене.

Был завербован врагом: СБУ задержала ''крота'' в ВСУ, который сдавал позиции своего подразделения. Фото

СБУ затримала крота у лавах ЗСУ, який зливав бойові позиції свого підрозділу

Источник: t.me/SBUkr

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ разоблачила одного из самых засекреченных агентов РФ в Херсоне, которого российская спецслужба завербовала еще в начале полномасштабного вторжения. Им оказался бывший авиатехник армейской авиации ВСУ, который уволился со службы в 2018 году, а во время оккупации Херсона в 2022 году вошел в агентурный аппарат ФСБ.

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