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Больше вопросов, чем ответов: ветераны обратились к президенту в связи с связями главы Федерации дзюдо Украины с фигурантом дела "Форест Гамп"

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Больше вопросов, чем ответов: ветераны обратились к президенту в связи с связями главы Федерации дзюдо Украины с фигурантом дела "Форест Гамп"
Максим Донец и Михаил Кошляк

Ветеранская общественная организация "Гуртом+" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, СБУ, НАБУ, САП и Национальной полиции. Ветераны просят публично оценить деятельность президента Федерации дзюдо Украины Михаила Кошляка и его контакты с руководством Управления государственной охраны.

Информацию обнародовал в Facebook председатель организации Богдан Литвинюк. Именно она и стала поводом для обращения.

Больше вопросов, чем ответов: ветераны обратились к президенту в связи с связями главы Федерации дзюдо Украины с фигурантом дела ''Форест Гамп''

Михаил Кошляк

Ветераны задают вопрос: как человек, от которого зависит безопасность главы государства, может публично сотрудничать с тестем фигуранта антикоррупционного дела?

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Больше вопросов, чем ответов: ветераны обратились к президенту в связи с связями главы Федерации дзюдо Украины с фигурантом дела ''Форест Гамп''

Кошляку вручили награду от УДО за содействие и помощь в развитии Украины.

Больше вопросов, чем ответов: ветераны обратились к президенту в связи с связями главы Федерации дзюдо Украины с фигурантом дела ''Форест Гамп''

Максим Донец и Михаил Кошляк

"У меня больше вопросов, чем ответов", – написал Литвинюк.

В "Гуртом+" подчеркивают, что поддерживают президента, но считают, что действия его окружения подрывают доверие к государству.

Сам Литвинюк рассказывает, что имеет инвалидность вследствие тяжелого ранения, а война унесла жизни двух мужчин из его семьи.

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