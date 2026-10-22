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Антикоррупционные обыски становятся поводом для борьбы за руководство стратегическими учреждениями, – Загородний

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read1 мин
1,3 т.
Антикоррупционные обыски становятся поводом для борьбы за руководство стратегическими учреждениями, – Загородний
Национальный банк Украины. Источник: пресс-служба

Ситуация вокруг обысков в Национальном банке демонстрирует риск использования антикоррупционных расследований как инструмента политического и кадрового давления. Такую позицию высказал политический эксперт Тарас Загородний

По его мнению, главный вопрос заключается не в самом факте проведения следственных действий, а в том, как быстро они превращаются в политический аргумент для отстранения должностных лиц.

21 октября НАБУ и САП провели обыски в Национальном банке. Практически одновременно в публичном пространстве начали обсуждать возможную отставку главы регулятора Андрея Пышного. При этом антикоррупционные органы не сообщали о задержаниях или объявлении подозрений.

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"Это борьба с коррупцией или попытка с помощью правоохранительных действий решать, кто должен руководить ключевыми государственными институтами?" – задал вопрос Загородний.

Эксперт подчеркнул, что независимость НАБУ и САП должна гарантировать возможность расследовать коррупцию независимо от политического влияния, а не становиться основанием для вмешательства в кадровые решения в отношении стратегических государственных учреждений. Отдельно он обратил внимание на важность Национального банка в условиях войны.

По словам Загороднего, финансовая стабильность, работа платежной инфраструктуры, валютного рынка и сотрудничество с международными партнерами делают должность главы НБУ особенно чувствительной к политическим потрясениям.

Эксперт считает, что требования немедленной отставки без установленной вины создают опасный прецедент, когда резонансное расследование превращается в инструмент политического влияния. По его мнению, политики должны объяснять основания своих кадровых требований, а не подменять ими результаты правосудия. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что у правоохранителей есть вопросы к добропорядочности руководителей органов, призванных бороться с коррупцией.

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