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7-летний сын судьи, который помог фигурантам "Карфагена", стал владельцем квартиры за 6 млн грн: все подробности

Михаил ЛевакинМихаил Левакин
Time to read2 мин
7,9 т.
7-летний сын судьи, который помог фигурантам "Карфагена", стал владельцем квартиры за 6 млн грн: все подробности
Семилетний сын судьи Новака приобрел квартиру за шесть миллионов. Источник: Аdvokatpost, коллаж OBOZ.UA

Следователи Национального антикоррупционного бюро и Спецпрокуратуры провели обыски на рабочих местах судей Печерского райсуда Романа Новака и Татьяны Остапчук. Судьи являются фигурантами расследования "Карфаген" – считается, что именно они помогли коррумпированным правоохранителям вернуть арестованное и изъятое имущество одного из кол-центров.

Правда, как утверждают в САП, Новак во время обысков был на больничном. Это, как отмечает Слідство Інфо, печально известный судья, 7-летний сын которого стал владельцем квартиры в Киеве стоимостью 6 млн грн.

Что известно о судьях

Судья Татьяна Остапчук известна тем, что в июле 2026 года отменила ранее наложенные аресты на активы группы компаний "Юнігран". Имущество фигурировало в уголовном производстве о возможном незаконном отчуждении подсанкционных активов.

Но более известен общественности судья Роман Новак. Напомним, что в 2024 году его обвинили в вынесении незаконного решения об аресте имущества военнослужащего. Именно в том году Новак задекларировал, что его сын Лев Романович стал владельцем квартиры в Киеве.

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7-летний сын судьи, который помог фигурантам ''Карфагена'', стал владельцем квартиры за 6 млн грн: все подробности

Декларация судьи. Источник: скриншот

В декабре 2016 года именно Роман Новак снял арест с денежных средств работников банка сына Януковича, решив, что средства на их счетах "не имеют признаков преступного происхождения".

На Новака неоднократно жаловались в Высший совет правосудия за затягивание рассмотрения исков. Также Общественный совет добропорядочности отмечал, что судья Роман Новак неоднократно выносил судебные решения, вообще не находясь на рабочем месте.

При чем тут "Карфаген"

Напомним: в расследовании фигурирует заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимир Ценов, которого на пленках "Карфагена" называют "Прайс". По словам прокурора САП Николая Карася, именно "Прайс"-Ценов помогал вернуть изъятое имущество одного из кол-центров.

И делал он это через Романа Новака и Татьяну Остапчук.

Причем для гарантированного попадания дела к "нужному" следственному судье Новаку Ценов дал инструкцию подать сразу пять одинаково оформленных жалоб через общую канцелярию Печерского суда.

Новый виток расследования

Как сообщал OBOZ.UA, 4 ноября НАБУ сообщило о разоблачении в рамках операции "Карфаген" новой преступной организации, в которую входят весьма высокопоставленные сотрудники правоохранительных органов. Речь идет о "крышевании" незаконного бизнеса, спланированных нападениях и похищениях людей.

По данным следствия, к преступной деятельности были вовлечены действующие высокопоставленные сотрудники СБУ, Офиса генпрокурора, Нацполиции и представители криминальной среды. Основателем и руководителем группы назван Андрей Осипов, которого на пленках называют "Криминал".

Именно "Криминал"-Осипов договаривался с "Прайсом"-Ценовым о возвращении арестованного имущества мошеннического центра.

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