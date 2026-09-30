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33% для «административного модуля»: в деле Сенниченко предлагают установить личности неизвестных участников меморандума

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Time to read2 мин
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33% для «административного модуля»: в деле Сенниченко предлагают установить личности неизвестных участников меморандума
По делу Сенниченко предлагают установить личности неизвестных участников меморандума
Источник: Facebook Дмитрия Сенниченко

В деле бывшего главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко возник вопрос о лицах, которым в тексте меморандума отводилась доля в 33% будущих доходов, связанных с контролем над государственными предприятиями. В документе они обозначены как "административный модуль" – без указания фамилий в публикации.

На этот эпизод Михаил Шнайдер обратил внимание в публикации на своей странице в Facebook. Автор излагает позицию защиты, которая ссылается на текст меморандума от 14 июня 2021 года, содержащийся в материалах уголовного производства.

Согласно приведенному в статье описанию, документ касался установления контроля над бизнес-процессами Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Будущие доходы предлагалось распределять следующим образом: 33% – Сергею Байраку, 33% – семье Сало, еще 33% – административному модулю в лице его представителей и участников.

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Защита расценивает этот текст как фиксацию преступного замысла по незаконному установлению контроля над госпредприятиями. Шнайдер предлагает выяснить, кого обозначает административный модуль и какие возможности его представители должны были обеспечить в обмен на указанную долю.

В публикации поднят вопрос о возможном участии политиков, должностных лиц или представителей правоохранительных органов. Отдельный акцент сделан на том, могли ли эти люди влиять на уголовное производство и сохраняют ли они такое влияние сегодня. Конкретные лица в статье не указаны.

Автор также обращает внимание на приведенную защитой хронологию. После даты меморандума продолжались контакты Байрака и сбор им материалов. А 15 августа 2022 года было отменено постановление о закрытии производства № 236 и объединены с ним материалы производства № 332 в отношении ОГХК.

Шнайдер подчеркивает, что последовательность дат сама по себе не доказывает связи между событиями. Однако документы и переписка, на которые ссылается защита, дают основания задать вопрос о том, какими доказательствами были обоснованы эти процессуальные решения и какую роль в них сыграли материалы Байрака.

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