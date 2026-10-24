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$3 тыс. за студенческую отсрочку: на Харьковщине раскрыли схему уклонения от мобилизации. Фото

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
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$3 тыс. за студенческую отсрочку: на Харьковщине раскрыли схему уклонения от мобилизации. Фото
Организатора схемы задержали при получении денег. Источник: ДПСУ

На Харьковщине правоохранители раскрыли группу злоумышленников, которые за деньги помогали военнообязанным избегать мобилизации. За три тысячи долларов мужчин фиктивно зачисляли в учреждение профессионального образования, после чего они могли использовать полученные документы для оформления отсрочки от призыва.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. По данным ГПСУ, участники схемы также предлагали за дополнительную плату помочь военнообязанным избежать розыска.

Как работала схема

По данным следствия, в незаконную схему была вовлечена целая группа злоумышленников. Они находили военнообязанных, которые хотели получить отсрочку от мобилизации, и предлагали им оформить фиктивное обучение.

$3 тыс. за студенческую отсрочку: на Харьковщине раскрыли схему уклонения от мобилизации. Фото

На Харьковщине пограничники раскрыли схему уклонения от службы. Источник: ГПСУ

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Мужчин за деньги зачисляли в учреждение профессионального образования. Полученные после этого документы уклонисты могли использовать как основание для оформления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации.

За такую услугу участники схемы просили 3000 долларов.

На этом заработок злоумышленников не ограничивался. За отдельную плату они обещали "решить вопрос" с военнообязанными, которые находились в розыске, в частности содействовать снятию их с розыска через влияние на должностных лиц.

Организатора задержали при получении денег

Операцию по разоблачению схемы провели военнослужащие оперативного подразделения Восточного регионального управления ГПСУ совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и Национальной полиции.

$3 тыс. за студенческую отсрочку: на Харьковщине раскрыли схему уклонения от мобилизации. Фото

Организатора задержали при получении денег. Источник: ГПСУ

$3 тыс. за студенческую отсрочку: на Харьковщине раскрыли схему уклонения от мобилизации. Фото

Злоумышленник получил 3000 долларов за фиктивное зачисление военнообязанного на учебу. Источник: ГПСУ

Одного из организаторов задержали при получении трех тысяч долларов. Ему сообщили о подозрении.

Сейчас правоохранители устанавливают других людей, которые могут быть причастны к организации и работе схемы.

Как сообщал OBOZ.UA, на Хмельнитчине правоохранители раскрыли очередную схему для уклонистов. Схему организовал 40-летний житель Прикарпатья, который привлек к ней врачей, входивших в состав военно-врачебной комиссии. Преступная группа из пяти человек за 10-12 тысяч долларов оформляла уклонистам инвалидность без законных оснований – сейчас все фигуранты схемы задержаны.

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Мобилизация в УкраинеСхемыуклонистырасследованиеГосударственная пограничная служба Украины
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