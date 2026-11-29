Построили почти 100 лет назад: где расположен самый длинный жилой дом в мире

В Европе есть жилой дом, масштабы которого впечатляют даже современных архитекторов. Его длина превышает километр, а вдоль здания расположены сразу четыре трамвайные остановки. Комплекс построили почти 100 лет назад, чтобы решить проблему нехватки жилья для рабочих.

Сегодня он остается не только жилым домом, но и выдающимся архитектурным памятником. Речь идет о Карл-Маркс-Хоф (Karl-Marx-Hof), расположенном в столице Австрии – Вене, пишет Polsat News.

Где расположен самый длинный жилой дом в мире

Карл-Маркс-Хоф. Источник: Kasa Fue/Wikimedia Commons

Гигантский жилой комплекс расположен в районе Деблинг в северной части Вены. Его строили с 1927 до 1930 года по проекту архитектора Карла Эна, ученика известного австрийского зодчего Отто Вагнера.

Официальная длина дома составляет 1100 метров. Он состоит из двух соединенных между собой частей, а его высота варьируется от трех до шести этажей.

Интересно, что еще в XII веке на этой территории было ответвление Дуная, а непосредственно перед началом строительства здесь располагались сады.

Массивные красные фасады, монументальные арки и башни придали комплексу вид крепости. Из-за этого дом получил неофициальное название "красная крепость". Его фасад украшают четыре скульптуры Йозефа Франца Ридля, символизирующие свободу, заботу, просвещение и физическую культуру.

Настоящий город в городе

Карл-Маркс-Хоф. Источник: Kasa Fue/Wikimedia Commons

Архитекторы стремились создать самодостаточный жилой комплекс, жители которого могли бы получать большинство необходимых услуг неподалеку от своих квартир.

На территории Карл-Маркс-Хофа обустроили:

прачечные;

детские сады и ясли;

библиотеку;

стоматологический кабинет;

врачебные кабинеты;

залы для культурных мероприятий;

рестораны.

Все квартиры имели собственные туалеты, водоснабжение и электрическое освещение в каждой комнате. Для рабочего жилья того времени это было существенным улучшением условий проживания. Некоторые квартиры даже оборудовали балконами, которые в первой половине XX века считались признаком роскоши.

При этом само здание занимает лишь 18,5% общей площади участка. Остальную территорию отвели под четыре внутренних двора, парки и сады. Площадь центрального парка комплекса превышает 10 тысяч квадратных метров.

Почему в Вене построили такой огромный дом

После Первой мировой войны австрийская столица столкнулась с острой нехваткой доступного жилья. Для решения этой проблемы городские власти начали масштабную программу строительства муниципальных квартир.

В период с 1923 до 1934 года в Вене возвели более 61 тысячи таких квартир. Этот исторический период получил название "Красная Вена", а Карл-Маркс-Хоф стал одним из его главных символов.

В феврале 1934 года комплекс оказался в эпицентре боевых действий во время гражданской войны в Австрии. Несмотря на значительные повреждения в результате артиллерийских обстрелов, здание уцелело.

В 1989–1992 годах жилой комплекс капитально отремонтировали. Он до сих пор находится в собственности города и используется по своему первоначальному назначению.

Сегодня в Карл-Маркс-Хофе насчитывается более 1300 квартир, рассчитанных примерно на 5000 жителей. Почти через столетие после строительства комплекс остается ярким примером социального жилья и одной из самых интересных архитектурных достопримечательностей Вены.

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