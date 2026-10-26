Забытые города Европы: куда поехать, чтобы насладиться очарованием Старого Света

Европа скрывает немало живописных городов, которые по красоте не уступают самым известным туристическим направлениям. Пока путешественники выстраиваются в очереди у парижских достопримечательностей или заполняют улицы Рима, в менее популярных уголках континента можно насладиться средневековой архитектурой и атмосферой Старого Света без огромных толп.

Как пишет Travel Off Path, некоторые из этих городов уже начинают привлекать все больше внимания туристов, но все еще остаются недооцененными. Эксперты назвали 5 европейских городов, которые стоит посетить, пока они не превратились в очередные туристические магниты.

Касерес, Испания

Касерес, Испания. Источник: traveloffpath.com

В западной части Испании, в регионе Эстремадура, расположен город Касерес, исторический центр которого внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь сохранились римские сооружения, мавританские оборонительные башни, готические храмы и роскошные дворцы эпохи Возрождения.

Касерес может показаться знакомым поклонникам сериала "Игра престолов", ведь его старинные улицы использовали для съемок сцен Королевской Гавани.

Среди самых интересных достопримечательностей – башня Бухако высотой 25 метров, возвышающаяся над главной площадью Пласа-Майор. Также стоит увидеть площадь Святого Георгия, собор Святой Марии и дворец Гольфинес-де-Абахо, в архитектуре которого сочетаются готика и Возрождение.

По данным издания, число туристов в Касересе за январь–август 2026 года выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Труа, Франция

Труа, Франция. Источник: traveloffpath.com

Если Париж кажется слишком шумным, стоит обратить внимание на Труа – очаровательный французский город в историческом регионе Шампань. Его главная особенность – сотни старинных фахверковых домов с деревянными балками и яркими фасадами. Узкие мощеные улочки, уютные кафе и здания с нависающими верхними этажами создают особую атмосферу.

Самое известное местное место – Кошачий переулок (Ruelle des Chats). Дома здесь стоят так близко друг к другу, что их верхние этажи почти смыкаются над головами прохожих.

Еще одна достопримечательность – готический собор Святых Петра и Павла, известный своими роскошными витражами. Интересно, что исторический центр Труа сверху напоминает пробку от бутылки шампанского, что символично для города, тесно связанного с историей этого напитка.

Герлиц, Германия

Герлиц, Германия. Источник: unsplash.com

Немецкий Герлиц – настоящая находка для тех, кто увлекается историей и старинной архитектурой. В отличие от многих других немецких городов, он почти не пострадал во время Второй мировой войны.

Благодаря этому здесь сохранилось около 4000 исторических памятников, среди которых готические церкви, ренессансные особняки, барочные сооружения и дома в стиле модерн. Особого внимания заслуживает церковь Святых Петра и Павла с уникальным "Солнечным органом", который способен воспроизводить звуки птичьего пения и других животных.

Не менее интересной будет прогулка к зданию Шенхоф – одному из старейших ренессансных домов Германии, где сегодня работает Силезский музей.

У Герлица также есть необычная географическая особенность. Город расположен непосредственно на границе с Польшей, а пешеходный мост через реку Ныса соединяет его с польским Згожельцем. За одну прогулку здесь можно побывать сразу в двух странах.

Торунь, Польша

Торунь, Польша. Источник: unsplash.com

На берегах Вислы расположена Торунь – один из лучше всего сохранившихся средневековых городов Польши. Ее исторический центр, включенный в список наследия ЮНЕСКО, славится красной кирпичной готикой, старинными оборонительными стенами и узкими мощеными улочками.

Сердцем города является площадь Старый Рынок с ратушей XIV века. С ее башни открывается панорама красных крыш, церковных шпилей и остатков замка Тевтонского ордена. Именно здесь родился Николай Коперник, выдающийся астроном, обосновавший гелиоцентрическую модель мира. Сегодня в городе можно посетить музей, посвященный его жизни.

Однако Торунь известна не только научным наследием. Ее считают польской столицей пряников, традиция изготовления которых восходит к Средневековью. В Живом музее пряников туристы могут узнать о старинных рецептах и самостоятельно приготовить ароматное лакомство.

Лечче, Италия

Лечче, Италия. Источник: unsplash.com

На юге Италии, в регионе Апулия, расположен Лечче – город, который часто называют "Флоренцией Юга".

В отличие от ренессансной сдержанности Флоренции, здесь царит пышное барокко. Исторический центр украшают здания из теплого золотистого известняка, декорированные замысловатой резьбой, декоративными колоннами и скульптурами.

Одна из главных достопримечательностей – базилика Санта-Кроче, фасад которой поражает детализацией и богатством отделки. Не менее интересна Соборная площадь с барочным кафедральным собором и колокольней высотой около 70 метров.

На площади Святого Оронция можно увидеть остатки древнеримского амфитеатра возрастом почти 2000 лет. А после прогулки стоит заглянуть в местную кофейню и попробовать пастиччотто – традиционную выпечку с нежным заварным кремом. Хотя популярность Лечче постепенно растет, город по-прежнему предлагает более спокойный отдых, чем самые известные туристические центры Италии.

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