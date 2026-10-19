Забудьте о Лиссабоне: назван уникальное направление для путешествия в Португалии

Несмотря на все величие и богатую историю португальской столицы, в 2026 году Лиссабон уже трудно назвать идеальным местом для знакомства с аутентичной культурой страны. Сегодня в городе буквально невозможно пробиться сквозь толпы туристов с селфи-палками, а высокие цены только усугубляют разочарование.

К счастью, в Португалии хватает малоизвестных уголков: от древней Эворы времен Римской империи до колоритного прибрежного городка Кошта-Нова. Но особого внимания сейчас заслуживает один небольшой, но чрезвычайно живописный город-крепость. Издание Travel off Path рекомендует обратить особое внимание на удивительный Гимарайнш.

Замок Гимарайнш – впечатляющ... Источник: Pexels Развернуть

Бывшая столица Португалии возвращает себе былую славу

Гимарайнш расположен на севере Португалии, примерно в 56 километрах к северо-востоку от Порту. В муниципалитете проживает более 165 тысяч человек, а исторический центр города находится под охраной ЮНЕСКО. Здесь сохранилась особая средневековая атмосфера, а старинные улочки и каменные дома делают Гимарайнш одним из самых живописных исторических городов страны.

Но у него есть и другая особенность: именно Гимарайнш традиционно считают первой столицей Португальского королевства. Недаром португальцы называют его местом рождения своей страны. И хотя город до сих пор не входит в число самых популярных туристических направлений, интерес к нему растет. В первой половине 2026 года количество ночевок здесь увеличилось на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. А только в июне прирост достиг почти 16%. И город продолжает подниматься в туристических рейтингах. И удивляться здесь нечему, ведь Гимарайнш буквально напоминает музей под открытым небом.

Главные экспонаты города-музея

Гимарайнш не так часто упоминают в туристических путеводителях, как Лиссабон или Порту, хотя это один из древнейших и лучше всего сохранившихся исторических городов Португалии. Его исторический центр был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 2001 году.

Здесь сохранилась средневековая планировка улиц, каменные фасады домов с верхними этажами, украшенными деревянными конструкциями, и фрагменты старых оборонительных стен. Все это создает ощущение, будто город почти не изменился за несколько веков.

Почему же Гимарайнш называют родиной Португалии? Именно он был первой столицей королевства, сформировавшегося в XII веке после того, как Афонсу Энрикеш порвал с Королевством Леон. С его именем тесно связана главная историческая достопримечательность города – замок Гимарайнш. Крепость возвели еще в X веке: ее можно узнать по крепким башням и зубчатым оборонительным стенам.

Еще одно выдающееся сооружение – дворец герцогов Браганских, построенный в XV веке. Эта аристократическая резиденция впечатляет высокими кирпичными дымоходами, архитектурой с французскими влияниями и величественным внутренним двором. Некоторым она может напомнить португальскую версию Версаля.

На момент написания материала часть дворца была закрыта на реставрацию. Вход стоил около 6 долларов, примерно столько же просили за посещение замка. А комбинированный билет на посещение обоих достопримечательностей обходился примерно в 9 долларов. Таким образом, Гимарайнш остается одним из замечательных вариантов для бюджетного путешествия по Португалии.

Архитектура города поражает... Источник: Pexels Развернуть

Один из самых доступных вариантов городского отдыха в Португалии

В центре Гимарайнша можно попробовать традиционные блюда региона Минью и не потратить на обед целое состояние. В обычной таверне с каменными стенами, такой как Trovador, основное блюдо обойдется примерно в 14–28 долларов.

Среди местных деликатесов – rojões à minhota, кусочки свинины, замаринованные в белом вине с чесноком и лавровым листом; papas de sarrabulho – густое блюдо из свинины, крови, хлеба, измельченного мяса и тмина. А еще стоит попробовать соленую треску, которую в Португалии готовят в самых разнообразных вариациях.

К блюдам можно заказать бокал vinho verde – молодого вина, которым славится этот регион. На десерт подают torta de Guimarães, местную сладкую выпечку. Полноценная трапеза с напитком и десертом обойдется примерно в 28–38 долларов.

Есть и более дешевые варианты. Например, в Cantinho dos Sabores – неприметной районной таверне без лишнего лоска – готовят сытные традиционные португальские блюда. В будние дни здесь можно заказать обед примерно за 10 долларов.

Не только замки

Если средневековой архитектуры все еще мало, стоит прогуляться до площади Ларгу-да-Оливейра. От дворца герцогов Браганских туда можно спуститься пешком примерно за восемь минут.

Площадь окружена домами с гранитными фасадами и деревянными элементами, которые придают ей особый средневековый шарм. В центре возвышается Падран-ду-Саладу – каменный монумент XIV века в форме навеса. Рядом расположена еще одна местная достопримечательность – готическая церковь Носса-Сеньора-да-Оливейра.

Не менее живописна площадь Сан-Тиагу. Ее окружают старинные каменные здания с деревянными конструкциями, а сама она сохраняет особую атмосферу древнего города. Иногда здесь можно встретить паломников, направляющихся в испанский Сантьяго-де-Компостела.

Обязательно стоит прогуляться и по улице Руа-де-Санта-Мария – одной из старейших в Гимарайнше. Она соединяет квартал возле замка с Нижним городом. Вдоль улицы стоят дома, которым не один век; у некоторых есть кованые решетки или резные деревянные балконы. Здесь чуть ли не каждые несколько шагов встречается живописный фасад, достойный открытки.

Отдельной прогулки заслуживает район Зона-де-Курос, который также находится под охраной ЮНЕСКО. Когда-то здесь работали кожевенные мастерские. До наших дней сохранились гранитные чаны для обработки кож, которыми пользовались еще в Средневековье, дома рабочих и водные каналы. Все это напоминает о древних ремесленных традициях города и его прежней роли в кожевенной промышленности.

Гимарайнш позволяет увидеть Португалию, в которой старинные улицы еще не превратились в сплошной туристический аттракцион, а знакомство с историей не требует больших затрат.

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