Не одна ярмарка: назван идеальный город в Европе для рождественских каникул

Рождественские каникулы в Европе ассоциируются с ароматом глинтвейна, праздничными огнями, старинными улочками и традиционными ярмарками. Однако есть город, где праздничная атмосфера царит не только на центральной площади, но и практически в каждом историческом квартале.

Как пишет Travel + Leisure, одним из лучших направлений для рождественского путешествия является австрийская Вена. Каждый год с середины ноября столица Австрии превращается в настоящий праздничный город с многочисленными ярмарками, концертами и яркими иллюминациями.

Четыре ярмарки, ради которых стоит приехать в Вену

Одно из главных преимуществ австрийской столицы – большое количество рождественских ярмарок. У каждой из них своя атмосфера, поэтому даже нескольких дней может оказаться недостаточно, чтобы посетить все самые интересные места.

Вена. Источник: Laura Itzkowtiz/Travel + Leisure

Самая известная ярмарка расположена на Ратушной площади (Rathausplatz). Перед величественным неоготическим зданием ратуши устанавливают десятки деревянных домиков, где продают елочные украшения, сувениры, изделия ручной работы и традиционные австрийские угощения. Здесь также работают каток и карусель, а вечером площадь освещают тысячи праздничных огней.

Еще одна популярная ярмарка открывается на площади Марии Терезии, между Музеем истории искусств и Музеем естествознания. Ее особенность – многочисленные торговые палатки с изделиями ремесленников, рождественскими подарками, сладостями и горячими напитками. Посещение ярмарки можно совместить с экскурсией в один из расположенных поблизости музеев.

Особого внимания заслуживает рождественская ярмарка у дворца Шенбрунн. Бывшая императорская резиденция Габсбургов служит величественным фоном для праздничных декораций и торговых павильонов. Здесь стоит попробовать кайзершмаррн – традиционный австрийский десерт из пышного блина, разделенного на небольшие кусочки и посыпанного сахарной пудрой.

Четвертая ярмарка расположена на площади Штефансплац возле собора Святого Стефана. Она меньше предыдущих, но привлекает уютной атмосферой и исторической застройкой. Здесь можно купить праздничные украшения и попробовать традиционный пунш. Горячие напитки часто подают в декоративных кружках, которые туристы могут оставить себе на память, заплатив залог.

Город музыки, огней и старинных кофеен

Вена славится не только рождественскими ярмарками. На протяжении праздничного сезона здесь проходит множество концертов классической музыки, ведь с городом связаны жизнь и творчество Моцарта, Бетховена, Гайдна и Иоганна Штрауса.

Послушать известные композиции можно в Венской государственной опере, концертном зале Музикферайн, соборе Святого Стефана и других исторических зданиях.

Вечером туристам рекомендуют прогуляться по центральным улицам. Во время рождественского сезона более двух миллионов светодиодных лампочек украшают 32 торговые улицы Вены. Особенно впечатляет улица Грабен, над которой устанавливают огромные световые люстры.

На других улицах можно увидеть украшения в форме музыкальных нот и звезд, связанных с императрицей Елизаветой, известной как Сиси.

После прогулки стоит заглянуть в одно из исторических венских кафе. В частности, кондитерская Demel, основанная в 1786 году, известна традиционными тортами и десертами. А в заведении Zum Schwarzen Kameel можно попробовать классические блюда австрийской кухни.

Какие необычные подарки привезти из Вены

Помимо традиционных елочных украшений и сладостей, в Вене можно приобрести сувениры, история которых непосредственно связана с городом.

Например, именно в Вене в 1900 году Эрвин Перци создал один из первых снежных шаров, которые впоследствии стали популярными рождественскими сувенирами во всем мире.

Сегодня туристы могут посетить семейную мастерскую Original Viennese Snow Globe Manufacture, где до сих пор изготавливают декоративные шары с искусственным снегом.

Еще один интересный магазин – J. & L. Lobmeyr, основанный в 1823 году. Он специализируется на изысканных изделиях из стекла и хрусталя и когда-то был поставщиком императорского двора.

Когда ехать в Вену на Рождество в 2026 году

Лучшим периодом для праздничного путешествия эксперты называют конец ноября и декабрь, когда большинство ярмарок уже работают, а город украшен рождественской иллюминацией.

В 2026 году основные ярмарки будут работать в такие даты:

Ратушная площадь – с 13 ноября до 26 декабря.

– с 13 ноября до 26 декабря. Площадь Марии Терезии – с 20 ноября до 26 декабря.

– с 20 ноября до 26 декабря. Дворец Шенбрунн – с 6 ноября до 6 января 2027 года.

– с 6 ноября до 6 января 2027 года. Площадь Штефансплац – с 6 ноября до 26 декабря.

Стоит помнить, что 24 декабря большинство магазинов и немало ресторанов закрываются раньше, а 25 декабря некоторые заведения вообще не работают. Поэтому столики в ресторанах на праздничные дни лучше бронировать как минимум за одну-две недели.

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