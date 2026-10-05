Какую еду подавали в самолетах 100 лет назад: сейчас меню другое

Сегодня еда в самолете часто ассоциируется с небольшим сэндвичем, снеками или платным меню. Но примерно сто лет назад авиаперелеты только зарождались, а со временем питание на борту превратилось в настоящий атрибут роскоши.

В разные десятилетия пассажирам подавали всё — от простых коробок с бутербродами и фруктами до лобстеров, икры, запеченного мяса и многоблюдных обедов на белоснежных скатертях. Подробности сообщает Daily Mail.

1920–1930-е: бутерброды, фрукты и первые горячие блюда

Одним из первых известных случаев подачи еды на борту считается рейс между Лондоном и Парижем в 1919 году. Пассажирам тогда предлагали заранее приготовленный ланч с бутербродами и фруктами. Для ранней авиации это было вполне логично. Самолеты были небольшими, места для кухни почти не было, а полет часто сопровождался сильной турбулентностью. Поэтому первое бортовое питание больше напоминало пикник.

Горячие блюда начали появляться в конце 1920-х годов. Известно, что Lufthansa подавала их пассажирам уже в 1928 году.

В 1930-х годах уровень сервиса постепенно повышался. На некоторых рейсах пассажирам могли предложить шампанское, а курение на борту тогда ещё было обычным делом.

1940–1950-е: золотая эпоха авиапутешествий

Настоящий расцвет бортового питания начался после Второй мировой войны. Авиабилеты тогда стоили очень дорого, поэтому полеты оставались роскошью, доступной преимущественно состоятельным пассажирам. Соответствующим был и сервис.

В салонах столы накрывали белыми скатертями, использовали настоящие столовые приборы, а обед мог состоять из нескольких блюд.

В меню встречались стейки, лобстеры, икра, фаршированная птица, яйца по заказу и ростбиф, который нарезали прямо у пассажира с тележки.

На некоторых дальнемагистральных рейсах в спальных салонах даже подавали завтрак в постель.

1960–1970-е: ресторан в небе

В 1960-х роскошное питание на борту стало символом престижа авиакомпании.

Пассажирам подавали мясные блюда, гарниры, десерты, алкогольные напитки, а на отдельных рейсах работали повара.Блюда приносили на специальных тележках, а сам обед мог напоминать обслуживание в хорошем ресторане.

Именно этот период часто называют золотым веком пассажирской авиации.

1980–1990-е: началась экономия

В конце XX века ситуация постепенно изменилась. Авиаперелеты становились более доступными, на рынке появлялось все больше перевозчиков, а конкуренция все сильнее зависела от цены билета.Авиакомпании начали сокращать расходы, и питание стало одним из направлений экономии.

Пассажиры всё чаще соглашались на более простое меню в обмен на более дешёвый перелёт. Именно тогда сформировалась модель, при которой еда перестала быть обязательной частью билета.

Впрочем, в премиальных классах роскошное питание сохранилось. Например, на "Конкорде" пассажирам по-прежнему могли подавать лобстеров во время трансатлантических рейсов.

2000-е: еду начали продавать отдельно

С распространением лоукостеров бесплатное питание на коротких рейсах стало постепенно исчезать. Во многих бюджетных авиакомпаниях пассажиры получали возможность купить сэндвичи, снеки, кофе или напитки уже на борту.

Для перевозчиков это был способ снизить базовую цену билета, а дополнительные услуги продавать отдельно.

Даже традиционные авиакомпании начали пересматривать свои правила. Например, British Airways в 2017 году прекратила бесплатно кормить пассажиров экономкласса на части коротких рейсов.

Что подают в самолетах сегодня

Сегодня разница между меню разных авиакомпаний может быть огромной.

На бюджетном рейсе пассажир может получить только платный сэндвич, снеки и напиток. В экономклассе на дальнемагистральных направлениях обычно подают горячее блюдо с гарниром, салатом и десертом.

В бизнес-классе и первом классе авиакомпании по-прежнему соревнуются за пассажиров с помощью ресторанного меню. Там можно встретить лобстеров, сложные десерты, блюда от известных шеф-поваров и даже многокурсовые дегустационные меню.

Поэтому сказать, что еда в самолётах просто стала хуже, было бы не совсем правильно. Сто лет назад летали преимущественно состоятельные люди, а билет стоил чрезвычайно дорого. Сегодня же авиапутешествия стали массовыми, поэтому питание всё сильнее зависит от стоимости билета и класса обслуживания.

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