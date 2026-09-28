Какие приморские города Европы стоит посетить в 2027 году: список от экспертов

Где отдохнуть у моря в 2027 году

Высокий сезон этого года остался позади, поэтому любители путешествий уже задумываются о том, куда отправиться в 2027 году. И эксперты начали составлять свои списки рекомендаций лучших направлений для будущего отдыха.

Издание Lonely Planet только что обнародовало свой список Best in Travel 2027, собрав в него поистине удивительные уголки по всему миру. Что касается Европы, то его экспертам удалось найти две неожиданные прибрежные жемчужины: уютный хорватский городок Шибеник и прохладное шведское побережье Сканер-Фальстербу. А их коллеги из Travel off Path дополнили список своими рекомендациями. В результате получился список из 6 лучших прибрежных городов Европы для отпуска в 2027 году, где можно будет уютно отдохнуть без толчеи и толп.

Шибеник, Хорватия

Шибеник Источник: Unsplash

Если вы хотя бы раз пытались протиснуться по улочкам Дубровника или Сплита в разгар сезона, то знаете, как толпы с круизных лайнеров могут испортить все впечатления. Шибеник – это просто идеальная альтернатива.

Атмосфера. Вы получаете абсолютно тот же аутентичный колорит Далматинского побережья (яркая черепица, узкие каменные улочки и глубокая синева Адриатики), но в гораздо более спокойном, размеренном ритме.

Особенности города. Прогуляйтесьпо лабиринту средневековых улочек к собору Святого Иакова, входящему в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вам не придется толкаться с многочисленными экскурсионными группами.

Совет от эксперта. Обходитепереполненные заведения на самой набережной. Лучше поднимитесь по крутой каменной лестнице в сторону крепости Святого Михаила. В уютных переулках спрятаны крошечные семейные кафе. Здесь можно заказать местное вино и вяленое мясо вдвое дешевле, да еще и с гораздо лучшим видом на архипелаг.

Сканер-Фальстербу, Швеция

Сканер-Фальстербу Источник: Westend61

Большинство путешественников даже не догадываются, что в Скандинавии есть роскошные пляжные уголки. Этот двойной курорт, расположенный на самом юго-западе Швеции, предлагает уютное, элегантное и удивительное место для пляжного отдыха.

Атмосфера. Расслабленная, изысканная и по-настоящему прибрежная. Это длинная полоса мелкого белого песка, окруженная пышными заповедниками и тихими велодорожками.

Изюминка города. Невероятныйконтраст темного и прохладного Балтийского моря и ряда ярких пастельных домиков, стоящих прямо на песке.

Совет от эксперта. Арендавелосипеда здесь – лучший способ передвигаться, но ветер с Балтики бывает пронизывающим даже летом. Поэтому возьмите с собой легкую ветровку. Утром прокатитесь по равнинным дорожкам вдоль берега к маяку Фальстербу – там никого нет, так что это прекрасное место для фотографий.

Ксамиль, Албания

Ксаміль Источник: Unsplash

Ксамиль – главная достопримечательность Албанской Ривьеры. Его не зря прозвали "европейскими Мальдивами": здесь такое же бирюзовое Ионическое море, как и на соседнем греческом Корфу, но по гораздо более приятной цене.

Атмосфера. Драйвоваяи бюджетная. На побережье бурлит энергия пляжных клубов, а денег хватит на гораздо больше всевозможных развлечений, чем где-либо в Западной Европе.

Изюминка города. Кристально чистая вода и три необитаемых островка Ксамиль, расположенные буквально в двух шагах от главного пляжа.

Совет от эксперта. До полудня на центральных пляжах яблоку негде упасть. Арендуйте сапборд у местных прокатчиков ровно в 8:00 утра, пока не поднялся ветер. Доплыть до островов-близнецов еще до открытия пляжных клубов – это возможность найти кусочек Ионического моря исключительно для себя.

Искья, Италия

Арагонський замок, Іскія Источник: Unsplash

Все мечтают об Амальфитанском побережье, но мало кто мечтает о завышенных ценах на конные прогулки и бесконечных пробках. Искья – вулканический остров в Неаполитанском заливе, который дарит всю магию итальянского побережья без лишнего пафоса.

Атмосфера. Аутентичная жизнь итальянского острова в сочетании с термальным оздоровлением. Здесь есть удивительные скалы, великолепная кухня и колоритные рыбацкие деревни, но при этом сохранен местный колорит.

Достопримечательность города. Арагонскийзамок – величественная средневековая крепость на вулканической скале, соединенная с островом длинным каменным мостом.

Совет от эксперта. Сюда едут ради горячих источников, но платные спа-парки можно смело пропускать. Спросите у местных, как добраться до источников Сорджето на юге. Придется спуститься примерно по 200 крутым ступенькам к самому морю, где горячие термальные воды бурлят прямо среди волн. Это совершенно бесплатно и безумно зрелищно.

Наксос, Греция

Наксос Источник: Pexels

Пока туристы тратят тысячи долларов, сражаясь за вид на закат на Санторини или вечеринки на Миконосе, Наксос тихо предлагает гораздо более приятный и душевный греческий отдых. Это самый большой остров Киклад, который сам обеспечивает себя сельскохозяйственной продукцией, поэтому еда здесь дешевле и свежее.

Атмосфера. Непринужденная, деревенская и глубоко пронизанная греческой мифологией. Вместо отвесных скал соседних островов здесь вас ждут бескрайние песчаные пляжи.

Достопримечательность города. Портара – массивные мраморные ворота недостроенного храма Аполлона, стоящие прямо на полуострове возле порта.

Совет от эксперта. Не сидите только на пляжах. Арендуйте небольшую машину и поднимитесь в горные деревни в глубине острова, например, в Халки. Извилистые дороги там просто сказочные, а в семейных тавернах подают местный ликер из цитрона, которого вы точно не найдете на популярных островах.

Котор, Черногория

Котор Источник: Pexels

Спрятанный в самом конце извилистой бухты, напоминающей норвежский фьорд, Котор поражает с первого взгляда. Это идеально сохранившийся средневековый старый город на фоне отвесных известняковых скал, обрывающихся прямо в темную синеву воды.

Атмосфера. Драматичная, атмосферная и пропитанная историей XV века. Прогулка через городские ворота ощущается как выход на съемочную площадку исторического фильма.

Изюминка города. Возможность заблудиться в лабиринте узких асимметричных мощеных улочек, находя спрятанные площади и многовековые каменные церкви.

Совет от эксперта. Все пытаются подняться к крепости Святого Иоанна ради красивого вида, но главная тропа платная и забита людьми. Прямо у северных ворот есть старая пастушья тропа ("Лестница Котора"), которая зигзагами ведет вверх. Надевайте удобные кроссовки – подъем непростой, но бесплатный, тихий, а попасть в саму крепость у вершины можно через маленькое окошко в каменной стене.

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