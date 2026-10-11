Какие ошибки совершают в транспорте в Европе: памятка для туристов

Многие путешественники опасаются пользоваться общественным транспортом в Европе, хотя в большинстве городов функционирует разветвленная и удобная сеть метро, трамваев, автобусов и пригородных поездов. Несмотря на возможную толчею в часы пик, это, как правило, значительно дешевле и быстрее, чем такси, которое рискует застрять в пробках.

Более того, поездки на общественном транспорте для туристов в Европе могут стать отдельным увлекательным приключением. Однако из-за незнания местных правил туристы часто допускают типичные ошибки. Именно поэтому издание Travel and Leisure решило собрать советы, которые помогут избежать неприятностей и передвигаться по европейским городам максимально удобно и безопасно:

Покупайте правильный билет

Во многих столицах и крупных городах Европы действуют единые билеты, которые подходят для всех видов транспорта и позволяют совершать пересадки в течение определенного времени (обычно от 1 до 2 часов). Однако в некоторых мегаполисах система сложнее. Например, в Лондоне стоимость поездки зависит от зоны и времени суток, а покупка бумажного билета за наличные обходится вдвое дороже, чем бесконтактная оплата картой. Туристам не стоит тратить время в очередях за бумажными билетами там, где можно просто приложить платежную карту или смартфон к турникету. Поэтому заранее ищите информацию о транспортной системе страны назначения.

Заранее изучите транспортную... Источник: Pexels Развернуть

Валидируйте билеты

Если приходится покупать бумажные билеты, их обязательно нужно валидировать. В метро это обычно происходит автоматически на турникете, а в автобусах и трамваях необходимо найти специальное устройство-валидатор в салоне и поставить штамп. Прокомпостированный билет следует хранить до конца поездки, ведь его могут проверить контролеры или он понадобится для выхода через турникет. При использовании бесконтактной карты время фиксируется автоматически, но важно помнить: для выхода из системы нужно приложить ту же карту, что и при входе. Просто иметь при себе купленный билет часто недостаточно.

Используйте проездные абонементы

Для активных поездок в течение дня или недели значительно выгоднее покупать специальные безлимитные проездные (Transit Pass). Это не только экономит средства, но и избавляет от необходимости каждый раз покупать отдельные билеты, позволяя свободно совершать любое количество поездок с пересадками и быстро осматривать город.

Имейте при себе наличные

Несмотря на повсеместное распространение бесконтактной оплаты, в Европе всегда стоит иметь при себе немного местных наличных. В некоторых городках или на отдельных видах транспорта карты могут не приниматься вообще или не поддерживать конкретные платежные системы. Также следует учитывать, что далеко не все страны Европы используют евро: в Великобритании, Швейцарии, Чехии, Польше и многих других странах действуют собственные национальные валюты.

Научитесь ориентироваться по направлениям движения

На европейских станциях метро на указателях чаще всего указывают не стороны света или направления "центр/окраина", а название конечной станции линии. Перед посадкой необходимо проверить на карте, следует ли поезд в нужном вам направлении. Кроме того, некоторые линии могут разветвляться, поэтому перед поездкой стоит внимательно изучить схему метрополитена, которая обычно висит у входа и на платформах.

Учитывайте расписание движен... Источник: Pexels Развернуть

Внимательно выбирайте приложения для навигации

Для построения маршрутов хорошо подходит Google Maps, который имеет удобную функцию сохранения карты в зоне Wi-Fi для дальнейшего использования через GPS без расхода мобильного интернета. Однако для получения наиболее точных данных и обновлений в режиме реального времени зачастую удобнее использовать специализированные сервисы, такие как Moovit и Citymapper, или официальные локальные приложения конкретного города (например, TfL Go в Лондоне).

Остерегайтесь карманников

Европейские города в целом безопасны, однако в транспорте и вблизи популярных туристических мест часто действуют карманники. Поэтому в таких местах не стоит держать ценные вещи, телефон или кошелек в задних карманах. Сумку через плечо лучше держать перед собой и в поле зрения, а рюкзак в транспорте стоит снимать и проверять, застегнуты ли все молнии. Также следует проявлять осторожность при фотографировании на улице, чтобы не стать жертвой грабителей на велосипедах или мопедах.

Учитывайте график работы транспорта

В отличие от некоторых мировых мегаполисов, метро в большинстве городов Европы не работает круглосуточно. Обычно последние поезда отправляются около 23:30 в будние дни, а в выходные график может продлеваться до 1:30 или действовать ночные маршруты. Ночные автобусы, курсирующие после закрытия метро, ходят значительно реже, поэтому расписание последних рейсов стоит проверять заранее.

Проявляйте уважение к местным жителям и соблюдайте этикет

Большинство пассажиров в транспорте – это местные жители, спешащие по своим делам. Учитывайте это. Чтобы не создавать неудобств и задержек, на эскалаторах всегда стойте справа, оставляя левую сторону для прохода. Не стоит задерживать очередь у турникетов, ища карточку или изучая карту, а также стоять в дверях вагона, мешая посадке и высадке пассажиров. Отойдите на несколько шагов в сторону – туда, где не проходит поток людей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую ошибку с паспортом нельзя допускать, чтобы не испортить себе отпуск.