Как не стать жертвой кражи в аэропорту: важные советы

Что делать, чтобы не стать ж...

Даже в аэропортах, где работают камеры наблюдения и службы безопасности, пассажиры могут стать жертвами краж. Чаще всего злоумышленники пользуются невнимательностью путешественников, которые спешат на рейс или ждут посадки.

Эксперты по безопасности Данна Ив и Ллойд Фиггинс рассказали изданию Travel + Leisure, каких ошибок следует избегать, чтобы защитить свои вещи во время путешествия.

Как защитить багаж от кражи

Одна из самых распространенных ошибок – использование чемодана, который трудно отличить от других. Если багаж ничем не выделяется, посторонний человек может незаметно забрать его с ленты выдачи.

Эксперты советуют прикрепить к чемодану яркую ленту, чехол на ручку или другую узнаваемую метку. Это поможет быстрее найти свои вещи и снизит риск того, что кто-то заберет их намеренно или случайно.

Еще один важный совет – не оставлять личные данные в открытом доступе. В частности, на внешней багажной бирке лучше не указывать полный домашний адрес. Контактную информацию можно разместить внутри чемодана или использовать бирку с закрытыми данными.

Для дополнительной защиты специалисты рекомендуют:

Использовать багажные замки. Они не гарантируют полной защиты, но могут затруднить доступ к вещам.

Они не гарантируют полной защиты, но могут затруднить доступ к вещам. Положить в чемодан устройство для отслеживания. Например, Apple AirTag или аналогичный трекер поможет определить местонахождение багажа.

Например, Apple AirTag или аналогичный трекер поможет определить местонахождение багажа. Не оставлять ценные вещи в открытых сумках. Лучше выбирать модели, которые надежно закрываются на молнию.

Каких ошибок стоит избегать в аэропорту

Особенно внимательными следует быть во время ожидания рейса, прохождения контроля безопасности и пользования общественными местами.

Не оставляйте телефон без присмотра возле зарядных станций. По словам эксперта Данны Ив, именно в таких местах пассажиры нередко теряют бдительность. Удобнее пользоваться собственным пауэрбанком, чтобы телефон всегда оставался рядом.

Паспорт, деньги, банковские карты и другие важные вещи стоит носить в небольшой сумке через плечо или специальном кошельке, который располагается под одеждой. Не рекомендуется класть ценности во внешние карманы рюкзака.

Особое внимание специалисты обращают на сумки, оставленные без присмотра в туалетах аэропорта. Например, если повесить сумку на высокий крючок дверцы кабинки, злоумышленник может легко ее схватить.

Еще одна распространенная ошибка – использование наушников с полным шумоподавлением. Они могут мешать замечать подозрительную активность рядом. В людных местах лучше сохранять возможность слышать окружающие звуки.

Как избежать кражи личных данных

Осторожность нужна не только с багажом, но и при пользовании интернетом.

Эксперты предостерегают от необдуманного подключения к публичным сетям Wi-Fi. Злоумышленники могут создавать поддельные точки доступа, чтобы перехватывать информацию пользователей.

Перед подключением стоит проверять название сети, не переходить по подозрительным ссылкам и пользоваться защищенными сайтами. Дополнительным средством защиты может стать надежный VPN.

Главное правило безопасности в аэропорту – постоянно контролировать местонахождение своих вещей.

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