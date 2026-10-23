Входит в список ЮНЕСКО: туристам посоветовали уникальный город в Испании

Как туристический континент Европа славится своим спокойствием и изысканной красотой городов. Тихие улочки, неторопливый ритм жизни и вкусная местная кухня встречают туристов здесь буквально повсюду. И несмотря на то, что Старый Свет сейчас переживает нестабильные, даже бурные времена, тихие уголки здесь все еще остались.

Любителям путешествий советуют обратить внимание на средневековую жемчужину Испании, которая сейчас как раз набирает популярность. Здесь есть величественный собор, внесенный в список ЮНЕСКО, множество семейных баров, где за небольшие деньги можно вдоволь наесться замечательных тапас, а еще здесь безопасно и тихо. Как пишет Travel off Path, этим замечательным местом является город Бургос.

Почему туристы до сих пор обходили Бургос стороной

Туристические потоки часто обходили этот город стороной, поскольку путешественники предпочитали Барселону, Мадрид и другие популярные направления в Испании. Однако в этом году Бургос уверенно набирает популярность. С января по апрель 2026 года количество ночевок здесь выросло на 10,04%, а среди иностранных туристов прирост составил около 20%.

Бургос – столица одноименной провинции в автономном сообществе Кастилия-и-Леон. Здесь расположен один из самых впечатляющих исторических центров Испании, сердцем которого является величественный собор. От высоких готических храмов до извилистых мощеных улочек, ведущих к живописным площадям с фонтанами, – это Европа в ее самом характерном виде.

Средневековая архитектура под защитой ЮНЕСКО

Вы наверняка слышали о парижском Нотр-Даме, величественном Миланском соборе и Кельнском соборе с его устремленными в небо башнями. А вот о роскошном средневековом соборе Бургоса знают далеко не все, хотя он вполне заслуживает места среди самых выдающихся храмов Европы.

Его строительство началось еще в 1221 году. Этот готический шедевр, находящийся под защитой ЮНЕСКО, поражает изящными шпилями, роскошной Золотой лестницей и уникальным куполом со звездчатым сводом. Под ним покоятся легендарный кастильский рыцарь XI века Эль Сид и его жена Химена. Этот архитектурный шедевр стоит отдельного путешествия – не только благодаря богатой истории, но и из-за украшенных порталов и особой атмосферы, окутывающей посетителей.

Главная архитектурная жемчуж... Источник: Gonzalo Azumendi Развернуть

Собор Бургоса, возможно, является самым ценным готическим сокровищем Испании, но настоящий восторг вызывает и старый город, раскинувшийся вокруг него. Исторический центр до сих пор сохраняет дух старой Кастилии, который не смогли стереть столетия стремительных перемен. Здесь есть мощеные площади, узкие улочки с традиционными тавернами, где подают сытные блюда местной кухни, и средневековые церкви, встречающиеся на каждом шагу.

Кроме того, старый город удивительно компактен. От площади у собора, которая является его сердцем, до замка Бургоса – руин древней крепости на холме с видом на охристые крыши внизу – можно дойти примерно за 15 минут. И это несмотря на то, что дорога ведет в гору.

По пути вам встретятся фрагменты средневековых стен, готические церкви с роскошными алтарями и, конечно, несколько баров с тапас. В Бургосе можно увидеть Испанию такой, какой она была до появления толп шумных туристов с палками для селфи.

7 мест в старом Бургосе, которые стоит увидеть

Бургосский собор. Готический великан из списка ЮНЕСКО, увенчанный кружевными шпилями и куполом со звездчатым сводом.

Готический великан из списка ЮНЕСКО, увенчанный кружевными шпилями и куполом со звездчатым сводом. Арка Санта-Мария. Городские ворота XVI века, напоминающие огромный каменный алтарь.

Городские ворота XVI века, напоминающие огромный каменный алтарь. Замок Бургоса. Руины крепости на холме, откуда открывается впечатляющая панорама охристых крыш и собора.

Руины крепости на холме, откуда открывается впечатляющая панорама охристых крыш и собора. Пласа-Майор. Колоритная главная площадь города с аркадами, летними террасами кафе и примечательным зданием мэрии.

Церковь Сан-Николас-де-Бари. На первый взгляд скромный готический храм, внутри которого скрывается необыкновенный монументальный каменный алтарь.

На первый взгляд скромный готический храм, внутри которого скрывается необыкновенный монументальный каменный алтарь. Каса-дель-Кордон. Дворец XV века, где католические монархи принимали Христофора Колумба после его возвращения из второй трансатлантической экспедиции.

Дворец XV века, где католические монархи принимали Христофора Колумба после его возвращения из второй трансатлантической экспедиции. Церковь Сан-Хиль-Абад. Неприметный снаружи средневековый храм, внутри которого открывается целый ряд богато украшенных готических часовен.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие 5 городов мира будут невероятно популярны у туристов в 2027 году.