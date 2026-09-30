Чемоданы каких цветов лучше не покупать: что же с ними не так

При выборе чемодана путешественники обычно обращают внимание на его размер, прочность, вес и количество отделений. Однако цвет багажа тоже может иметь значение. Некоторые оттенки настолько распространены, что в аэропорту чемодан легко перепутать с чужим.

Авиакомпания Ryanair ранее обращала внимание пассажиров на то, что чёрные, серые и тёмно-синие чемоданы чаще всего теряются среди десятков похожих единиц багажа. Именно эти цвета остаются одними из самых популярных среди туристов.

Какие цвета чемоданов чаще всего путают

Больше всего проблем может возникнуть с багажом следующих цветов:

чёрного;

темно-синего;

серого.

На багажной ленте одновременно могут появиться десятки почти одинаковых тёмных чемоданов. После длительного перелёта, когда человек устал или спешит, риск по ошибке забрать чужой багаж возрастает.

Особенно легко перепутать чемоданы одинакового размера и формы, если на них нет никаких заметных деталей.

Нужно ли покупать яркий чемодан

Выбирать неоново-зеленую или ярко-розовую модель вовсе не обязательно. Даже обычный темный чемодан можно сделать узнаваемым.

Для этого подойдут:

цветная лента на ручке;

ремень контрастного цвета;

большая наклейка;

яркий чехол для багажа;

необычный брелок или другой аксессуар.

Такой простой элемент позволит быстрее заметить свой чемодан на ленте и снизит вероятность того, что его случайно заберет другой пассажир.

В то же время слишком дорогой или очень заметный чемодан от известного бренда может привлекать лишнее внимание. Поэтому практичнее сделать багаж легко узнаваемым, но не превращать его в демонстрацию стоимости.

Как обезопасить багаж во время перелета

Кроме того, путешественникам рекомендуют класть внутрь чемодана устройство для отслеживания, например компактный Bluetooth-трекер. Он может помочь определить примерное местонахождение вещей, если багаж задержится или попадет не на тот рейс.

Полезно также положить внутрь чемодана листок с контактными данными владельца. На нём можно указать номер телефона и электронный адрес.

Это важно, поскольку внешняя багажная бирка может оторваться во время транспортировки. Если же контактная информация находится внутри, сотрудникам аэропорта будет проще установить владельца чемодана.

При этом не стоит оставлять на внешней бирке лишние личные данные, например домашний адрес.

Что еще стоит сделать перед полетом

Перед сдачей багажа полезно сфотографировать чемодан со всех сторон. Если он потеряется, такая фотография поможет точнее описать его сотрудникам аэропорта.

Также желательно сфотографировать багажную квитанцию и сохранить её до момента получения вещей.

Итак, чёрные, серые и тёмно-синие чемоданы сами по себе не являются плохим выбором, но из-за их популярности их легче перепутать с чужими. Если у вас уже есть темный багаж, достаточно добавить одну-две заметные детали, чтобы быстро узнать его на багажной ленте.

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