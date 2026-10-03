Амальфитанское побережье: названы 10 лучших мест для отдыха

Амальфитанское побережье в Италии привлекает пастельными городками, лимонными садами, виноградниками, бирюзовым Тирренским морем и живописными дорогами вдоль скал. В то же время в пик сезона здесь бывает очень многолюдно, особенно с Пасхи и до октября.

Lonely Planet назвал десять мест на побережье Амальфи и в его окрестностях, которые стоит включить в маршрут. В подборку вошли не только известные города, но и пешеходные тропы, укромные бухты и острова.

Позитано

Позітано. Источник: unsplash.com

Позитано – один из самых известных городов побережья. Его дома лимонных, мандариновых и розовых оттенков расположились каскадом на склонах, спускающихся к морю.

Лучшую панораму города можно увидеть с воды. После прогулки на лодке стоит подняться по узким улочкам мимо бутиков, ресторанов и террас, увитых бугенвилиями. В то же время проживание в Позитано дорогое, поэтому для бюджетного путешествия город может оказаться не самым удобным местом для проживания.

Тропа богов

Стежка богів. Источник: imagoDens/Shutterstock

"Тропа богов", или Il Sentiero degli Dei, – один из самых известных пешеходных маршрутов региона. Тропа длиной около 7 км проходит на высоте примерно 630 метров над уровнем моря среди средиземноморской растительности. Отсюда открываются панорамные виды на побережье.

Один из самых популярных маршрутов начинается в горной деревне Бомерано и заканчивается в Ночелле. Лучше всего отправляться сюда весной или осенью, а летом – как можно раньше утром.

Фиордо-ди-Фуроре

Фіордо-ді-Фуроре. Источник: Alexis Doyle for Lonely Planet

Фиордо-ди-Фуроре часто называют фиордом, хотя с геологической точки зрения это не совсем так. Узкое ущелье в скалах образовал ручей Скиато.

Внизу расположен небольшой галечный пляж, окруженный высокими скалами. Над ним проходит арочный мост, а вода в бухте необычайно прозрачна.

Добраться до пляжа можно по лестнице или напрямую на лодке или водном такси.

Амальфи

Амальфи дал название всему побережью. В средневековье город был центром могущественной морской республики, поэтому здесь сохранилось немало исторических сооружений.

Главная достопримечательность – собор Святого Андрея XII века, к которому ведут 62 ступеньки от площади Дуомо. Амальфи также известен выращиванием лимонов и многовековыми традициями производства бумаги. В городе работает Музей бумаги, расположенный в старинной мастерской XIII века.

Для поездки рекомендуют выбирать май, июнь, сентябрь или начало октября, когда туристов меньше.

Равелло

Равелло. Источник: Alexis Doyle for Lonely Planet

Равелло расположено высоко над побережьем и известно своими виллами и садами.

Одно из самых популярных мест – Villa Cimbrone с "Террасой бесконечности", расположенной на высоте 365 метров. Отсюда открывается один из самых известных панорамных видов в регионе.

Не менее интересна Villa Rufolo с мавританским двориком, садами и видами на море.

Вьетри-суль-Маре

Вьетри-суль-Маре известно керамикой, которую здесь изготавливают еще со времен Римской империи. Город напоминает галерею под открытым небом: керамическая плитка украшает фасады, магазины и даже купол церкви Сан-Джованни-Баттиста.

В местных мастерских можно купить вазы, посуду и другие изделия ручной работы. Кроме того, Вьетри-суль-Маре менее переполнено туристами, чем Позитано.

Сорренто

Сорренто формально не входит в состав Амальфитанского побережья, однако расположено совсем рядом – примерно в получасе езды от Позитано.

Центром города является площадь Тассо, рядом с которой расположен старый квартал с ремесленными лавками. Сорренто особенно известно мебелью с инкрустацией.

Также здесь стоит посетить сады Villa Comunale и монастырский дворик Chiostro di San Francesco XIV века.

Бани королевы Джованны

Купальні королеви Джованни. Источник: Giuma/Shutterstock

Bagni della Regina Giovanna – небольшая природная бухта примерно в 3,6 км от Сорренто. Рядом сохранились руины римской виллы I века, часть которых сейчас находится под водой.

К этому месту ведет крутая и неровная тропа, поэтому для прогулки лучше выбрать удобную обувь.

Байя-ди-Иеранто

Baia di Ieranto – уединенная бухта на Соррентийском полуострове. От деревни Нерано до нее нужно идти примерно 45 минут. Последний участок маршрута проходит по каменистому склону.

Из бухты открывается вид на знаменитые скалы Фаральони у Капри. На пляже нет кафе или киосков, поэтому воду и еду лучше взять с собой.

Капри

Остров Капри легко посетить во время путешествия по Амальфитанскому побережью. Из Сорренто морская поездка занимает около 25 минут, а летом сюда также ходят лодки из Амальфи и Позитано.

Самые популярные районы острова могут быть переполнены, однако стоит отойти от центра – и туристов становится значительно меньше.

Среди главных достопримечательностей – руины Villa Jovis, резиденции императора Тиберия. Еще один вариант – арендовать лодку и обогнуть Капри по морю, останавливаясь в небольших бухтах, доступных только с воды.

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