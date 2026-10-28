В Хорватии продают дом за 1 евро: какое условие для покупателя

Купить дом в Европе за символическую цену в 1 евро вполне реально, однако у такого предложения есть свои особенности. В хорватской общине Леград уже несколько лет действует необычная программа, призванная привлечь новых жителей и остановить сокращение населения.

Как сообщает Kertészkedj, местные власти предлагают молодым семьям приобрести жилье или земельный участок за минимальную сумму. Однако главное условие заключается в том, что покупатель должен переехать в общину и прожить там не менее 15 лет.

Где продают недвижимость за символическую цену

Леград расположен на севере Хорватии, неподалеку от границы с Венгрией, в месте слияния рек Мура и Драва. Это небольшой населенный пункт, который на протяжении десятилетий постепенно терял жителей.

Леград. Источник: Kleine Zeitung / Adobe Stock

Если в 1948 году в самом Леграде проживало примерно 2600 человек, то сейчас их число сократилось примерно до 860. Чтобы изменить ситуацию, в 2018 году местные власти начали программу продажи недвижимости по символической цене.

Инициатива продолжает действовать в 2026 году. Ее цель – не привлечь инвесторов, а создать условия для постоянного проживания молодых семей.

Какие требования предъявляют к будущим владельцам

Несмотря на привлекательную стоимость, купить дом за 1 евро может не каждый. Программа предусматривает ряд обязательных критериев.

Основные условия участия:

Возраст до 45 лет – по крайней мере один из супругов, партнеров или одинокий заявитель должен соответствовать этому ограничению.

До 55 лет – для пар с несовершеннолетними детьми и родителей-одиночек.

– для пар с несовершеннолетними детьми и родителей-одиночек. Отсутствие другого пригодного для проживания жилья в собственности.

в собственности. Регистрация постоянного места жительства в общине в течение трех лет после покупки дома или пяти лет в случае строительства.

в общине в течение трех лет после покупки дома или пяти лет в случае строительства. Проживание в Леграде не менее 15 лет с момента смены места регистрации.

с момента смены места регистрации. Отсутствие судимостей и открытого уголовного производства в отношении заявителя.

в отношении заявителя. Обучение детей в местных учебных заведениях, за исключением особых обстоятельств.

Кроме того, приобретенная недвижимость должна использоваться как основное жилье. Купить такой дом для отдыха, сдачи в аренду или перепродажи на условиях программы нельзя.

Правда ли, что за дом придется заплатить всего 1 евро

Символическая цена не означает, что новый владелец получит полностью обустроенный дом, готовый к заселению.

Большинство объектов находятся в неудовлетворительном состоянии и нуждаются в ремонте. Некоторые здания настолько запущены, что их приходится сносить и строить новое жилье.

В то же время община предлагает дополнительную финансовую поддержку. В частности, по отдельным программам можно получить до 5000 евро на строительные материалы и ремонтные работы, а также помощь с оформлением проектной документации.

Покупателей также освобождают от уплаты муниципального взноса, связанного со строительством. Конкретные суммы помощи зависят от условий соответствующего конкурса.

Удалось ли вернуть жителей в Леград

Местные власти утверждают, что необычная жилищная инициатива уже принесла положительные результаты. По словам главы общины Ивана Саболича, с начала программы около 65 семей получили различные виды жилищной поддержки, а около 60 семей переехали в Леград и окрестные села.

Среди тех, кого заинтересовала возможность поселиться в регионе, были не только хорваты. В частности, земельный участок приобрела украинская семья, а также семьи из Чили и Мексики, имеющие хорватские корни.

Благодаря новым жителям местный детский сад заполнился, а в последние годы число людей, переезжающих в общину, превышает число тех, кто ее покидает.

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