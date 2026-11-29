Туристов там совсем мало: европейскую страну назвали самой красивой в мире

Пока популярные туристические направления Европы страдают от наплыва путешественников, некоторые страны незаслуженно остаются без внимания отдыхающих. Они привлекают живописными пейзажами, богатой историей, доступными ценами и возможностью насладиться отдыхом без огромных толп.

Одним из таких направлений является Северная Македония, расположенная в центральной части Балканского полуострова. Подробности рассказывает Express.

Чем Северная Македония привлекает туристов

Северная Македония. Источник: unsplash.com

Одной из главных природных жемчужин страны является Охридское озеро – одно из древнейших и глубочайших в Европе. Оно расположено на границе Северной Македонии и Албании среди живописных гор.

Один из пользователей туристической платформы Tripadvisor даже назвал его самым красивым местом на Земле, отметив невероятные пейзажи, гостеприимство местных жителей и разнообразие заведений. Здесь можно отдыхать у воды, отправиться на прогулку на лодке, любоваться старинными храмами и знакомиться с местной кухней.

Что посмотреть в Северной Македонии

Северная Македония. Источник: unsplash.com

Северная Македония. Источник: unsplash.com

Примерно в трех часах езды от Охридского озера расположена столица страны – Скопье. Город известен как место рождения Матери Терезы, а также отличается необычным сочетанием исторической и современной архитектуры.

Одно из самых интересных мест столицы – Старый базар, где среди узких мощеных улиц расположены ремесленные лавки, кафе и рестораны. Туристам также стоит увидеть старинный Каменный мост, который соединяет историческую часть города с современной.

Еще одна достопримечательность страны – каньон Матка, до которого можно добраться из Скопье на автобусе примерно за 45 минут.

Здесь расположены старинные монастыри, пещеры и живописное озеро, окруженное скалами. Особое внимание привлекает пещера Врело, которую считают одной из самых глубоких подводных пещер Европы.

Северная Македония. Источник: unsplash.com

Любители активного отдыха могут покататься на каяках, отправиться на экскурсию на лодке или прогуляться по горным тропам.

Сколько стоит отдых в Северной Македонии

Северная Македония. Источник: unsplash.com

Еще одним преимуществом страны являются сравнительно невысокие цены на проживание, питание и транспорт.

По данным туристических сервисов Budget Your Trip, Booking.com и Numbeo, примерные расходы путешественников составляют:

бюджетный отдых – около 48 евро в день;

ночь в трехзвездочном отеле – от 42 до 78 евро;

сытный обед в недорогом ресторане – около 7 евро;

ужин из трех блюд на двоих в ресторане средней ценовой категории – около 30 евро;

пол-литра местного разливного пива – менее 2,40 евро;

поездка на автобусе из Скопье до каньона Матка – около 0,60 евро в одну сторону.

Благодаря доступным ценам, природным достопримечательностям и богатому культурному наследию Северная Македония может стать прекрасной альтернативой популярным европейским курортам для тех, кто хочет отдохнуть без лишних затрат и туристических толп.

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