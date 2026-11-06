Туристов предупредили, что нужно сделать в первую очередь при заселении в номер отеля

Что вы делаете в первые минуты после того, как заселитесь в гостиничный номер во время путешествия? Оцениваете вид из окна? Осматриваете санузел? Раскладываете вещи? Блогеры, рассказывающие об отдыхе по всему миру, утверждают, что начинать нужно с другого.

Как пишет издание Express, первым делом стоит снять с кровати в отеле декоративную дорожку. Это полоска плотной цветной ткани, которую кладут поперек кровати у ее нижнего края. Узнав, для чего она нужна, вы быстро поймете, почему ей не место на постели.

На первый взгляд кажется, что такая дорожка выполняет лишь декоративную функцию. И отчасти это так. В отелях, как правило, используют белое постельное белье, потому что его можно стирать при высоких температурах и отбеливать – это упрощает уход за текстилем. Но обычная белая кровать выглядит скучно. Декоративная дорожка добавляет ей цвета. Достаточно заменить одну полоску ткани – и весь номер приобретает совершенно новый вид.

Итак, яркая дорожка, например красная или синяя, контрастирует с белыми простынями и делает кровать, а вместе с ней и весь номер, привлекательнее. Однако это не единственное ее назначение.

Многие туристы, едва войдя в номер, садятся на кровать немного отдохнуть с дороги. При этом они не всегда снимают обувь. А многие ставят на кровать сумку, чтобы начать разбирать ее. И все это происходит именно в той части, где лежит эта декоративная дорожка. Это значит, что она принимает на себя грязь, чтобы не пачкалось белое постельное белье. Нюанс в том, что белые простыни меняют после каждого гостя, а дорожку обычно – нет. Во многих отелях ее стирают лишь время от времени. Именно поэтому люди, которые часто путешествуют, в первую очередь снимают ее с кровати.

На то, что декоративная дорожка может быть довольно грязной, обращают внимание не только путешественники. Снять ее сразу после заселения советуют и сотрудники отелей, в частности руководители службы уборки.

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