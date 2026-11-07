Сколько денег нужно для комфортной жизни в Европе: показатели для разных стран

Для комфортной жизни в Европе одному человеку может понадобиться от нескольких сотен до более шести тысяч евро в месяц. Согласно классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к среднему классу относятся домохозяйства, доходы которых составляют от 75% до 200% национального медианного показателя. Для расчетов журналисты использовали уровень в 150%, который условно может соответствовать относительно комфортной жизни.

Как пишет Euronews, аналитики рассчитали, какой ежемесячный доход после уплаты налогов нужен жителям 34 европейских стран, чтобы достичь уровня обеспеченности, соответствующего началу верхнего слоя среднего класса.

Сколько нужно зарабатывать в разных странах Европы

По данным за 2025 год, медианный эквивалентный располагаемый доход в Евросоюзе составлял 1912 евро в месяц. Соответственно, человеку, который живет один, для достижения отметки в 150% нужно примерно 2867 евро ежемесячно после уплаты налогов.

Самые высокие показатели зафиксировали в Швейцарии и Люксембурге. Самые низкие – в Северной Македонии и ряде балканских стран.

Вот сколько денег в месяц нужно одному человеку, согласно расчетам Euronews:

Швейцария – 6491 евро;

Люксембург – 6256 евро;

Норвегия – 5240 евро;

Австрия – 4568 евро;

Дания – 4524 евро;

Ирландия – 4392 евро;

Нидерланды – 4308 евро;

Германия – 3611 евро;

Франция – 3307 евро;

Италия – 2758 евро;

Испания – 2546 евро;

Португалия – 1808 евро;

Польша – 1799 евро;

Греция – 1463 евро;

Болгария – 1108 евро;

Венгрия – 1099 евро;

Румыния – 1023 евро;

Сербия – 975 евро;

Черногория – 825 евро;

Турция – 755 евро;

Албания – 723 евро;

Северная Македония – 603 евро.

Таким образом, даже среди крупнейших экономик ЕС разница существенна. Например, в Германии соответствующий показатель на 1065 евро выше, чем в Испании.

Сколько денег нужно семье

Для супругов или семьи с детьми необходимый доход будет выше, однако не прямо пропорциональным количеству человек.

Это объясняется тем, что члены одного домохозяйства совместно оплачивают жилье, коммунальные услуги и другие расходы.

По расчетам Euronews, средние ориентиры для Евросоюза такие:

Один взрослый человек – 2867 евро в месяц.

Пара без детей – 4301 евро.

Семья с двумя детьми в возрасте до 14 лет – 6021 евро.

Речь идет о совокупном чистом доходе домохозяйства, а не о заработной плате каждого его члена.

Почему высокий доход не всегда гарантирует комфортную жизнь

Эксперты подчеркивают, что приведенные суммы не учитывают всех особенностей жизни в разных странах. Прежде всего, существенно различаются цены на жилье, продукты, транспорт и услуги.

Если скорректировать доходы с учетом покупательной способности, разрыв между странами заметно сокращается. В частности, в Люксембурге соответствующий показатель составляет 4709 единиц стандарта покупательной способности (PPS), а в Венгрии – 1495 PPS.

Профессор Лейденского университета Коэн Камината объясняет, что одинаковое соотношение дохода к национальной медиане не означает одинакового уровня жизни.

Кроме того, важную роль играют собственное жилье, сбережения и отсутствие крупных долгов. Человек с небольшим доходом, но собственной квартирой и финансовой подушкой может чувствовать себя увереннее, чем тот, кто зарабатывает значительно больше, но тратит значительные суммы на аренду и погашение кредитов.

По мнению экспертов, комфортная жизнь предполагает не только возможность оплачивать жилье, питание и транспорт. У человека также должны быть деньги на отдых, социальную жизнь и сбережения, а главное – он должен быть в состоянии справиться с непредвиденными расходами без серьезных финансовых трудностей.

В то же время доход в размере 150% от национальной медианы не является официально установленной границей комфортной жизни. Это лишь статистический ориентир, который помогает сравнивать уровень обеспеченности населения в разных странах.

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