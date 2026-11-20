Одобрено Джеймсом Бондом: культовые места в Европе из фильмов об агенте 007, которые должны увидеть фанаты

После пятилетнего перерыва, наступившего после последнего появления Дэниела Крейга в фильме "Не время умирать", киномир наконец узнал имя седьмого исполнителя роли легендарного британского шпиона – им стал Роберт Паттинсон.

Пока фанаты ждут премьеры 2028 года, когда агент 007 впервые в истории будет служить Его Величеству, стоит спланировать собственное кинопутешествие по старому континенту. Эксперты euronews.com отобрали пять самых ярких европейских мест съемок, где каждый путешественник сможет почувствовать атмосферу классического шпионского боевика.

Глен-Этив, Шотландия

007: Координаты "Скайфолл", 2012

Живописные и суровые пейзажи Шотландии не раз становились идеальным фоном для приключений секретного агента – в частности, в фильмах "Шпион, который меня любил" и "И целого мира мало". Однако самым запоминающимся моментом стало путешествие Бонда в исполнении Дэниела Крейга и его руководительницы М в родовое поместье Скайфолл.

Шотландия. Источник: aesopus/wikimedia.org

Извилистая горная дорога Глен-Этива, проходящая у подножия величественной вершины Буахайл-Этива-Мор, навсегда вошла в историю кинематографа. Кадр, в котором задумчивый главный герой стоит у своего культового автомобиля Aston Martin DB5 на фоне драматичных холмов, стал настолько знаковым, что тысячи киноманов до сих пор пытаются воссоздать его во время путешествий по Шотландскому высокогорью.

Дамба Верзаска, Швейцария

"Золотой глаз", 1995

Создатели франшизы всегда уделяли особое внимание эффектному появлению нового актера в кадре, и дебют Пирса Броснана в роли легендарного шпиона Яна Флеминга стал настоящим эталоном экшена. В начальной сцене фильма "Золотой глаз" агент 007 совершает головокружительный прыжок вниз головой с плотины, чтобы незаметно проникнуть на секретную вражескую базу.

Плотина Верзаска. Источник: Martin Abegglen/twicepix.net/wikimedia.org

Сегодня это 220-метровое гидротехническое сооружение в швейцарском кантоне Тичино открыто для всех желающих туристов. Более того, если вам хватит смелости на уровне агента британской разведки, вы можете лично испытать вкус адреналина и совершить официальный прыжок с тарзанки с той самой точки, откуда прыгал киногерой.

Сиена, Италия

"Квант милосердия", 2008

Италия занимает особое место в географии бондианы, а в фильме "Квант милосердия" старинный тосканский город Сиена превратился в арену для одной из самых динамичных сцен преследования. В отличие от вымышленного парада в честь Дня мертвых в Мехико из фильма "Спектр", события в Сиене разворачиваются на фоне вполне реальных и всемирно известных скачек Палио, которые проводятся здесь уже много веков подряд.

Сиена, Италия. Источник: Pichote/CC BY-SA 3.0/wikimedia.org

Пока внизу бурлит многотысячная толпа болельщиков, Бонд гонится за предателем Митчеллом прямо по старинным черепичным крышам города. Туристам, конечно, не рекомендуют повторять опасные акробатические трюки киногероев, однако насладиться такой же захватывающей панорамой терракотовых крыш можно совершенно безопасно – достаточно подняться на смотровую площадку Сиенского собора.

Отель Palácio Estoril, Португалия

"На секретной службе Ее Величества", 1969

Роскошный отель в португальском курортном городке Кашкайш связан с историей агента 007 сразу двумя уникальными фактами. Во-первых, именно здесь останавливался герой Джорджа Лэзенби в фильме 1969 года, и путешественники до сих пор могут встретить одного из участников съемок: Хосе Диого, который тогда, будучи 18-летним юношей, вручал актеру ключи от номера в кадре, и сегодня работает в отеле консьержем.

Отель Palácio Estoril, Португалия

Во-вторых, в 1941 году в этом отеле жил сам создатель персонажа Ян Флеминг, о чем свидетельствует его оригинальная запись в регистрационной книге, выставленная в королевской галерее. Считается, что напряженные карточные партии между вражескими шпионами в соседнем казино Эшторил вдохновили писателя на создание знаменитой дуэли с Ле Шиффром в романе "Казино Рояль".

Казино Монте-Карло, Монако

"Золотой глаз", 1995

Элегантная атмосфера высоких ставок и гламурной жизни – неотъемлемая часть образа британского суперагента. В фильме "Золотой глаз" именно в легендарном казино Монте-Карло персонаж Пирса Броснана ведет напряженную партию в баккара против коварной и роковой Ксении Онатопп, а уличные сцены снимали непосредственно на улицах княжества Монако.

Казино Монте-Карло, Монако. Источник: Z.graber/.wikimedia.org

Чтобы в полной мере ощутить кинематографический шик, поклонникам стоит заглянуть в местный бар Salle Europe. Там бармены с радостью приготовят для гостей фирменный мартини, взболтанный, но не смешанный, или легендарный коктейль "Веспер" из водки, джина и белого аперитива Lillet, рецепт которого Бонд придумал в самом первом романе серии.

OBOZ.UA писал ранее, что звезда бондианы Дэниел Крейг стал почетным командующим Королевского военно-морского флота.